優衣庫在陸業績好 將年開80~100店

新冠肺炎疫情對不少行業都是一次衝擊和洗牌，服裝行業尤其如此。優衣庫大中華區首席市場官吳品慧在第三屆進博會期間受訪稱，優衣庫在中國大陸銷售額現已恢復到去年同期水準，好於預期。今後，優衣庫會繼續堅持每年在中國大陸開設80到100家門店，更多關注下沉市場。

中新社報導，吳品慧稱，從今年3月到現在，優衣庫在中國大陸業績恢復好於預期，5月起中國大陸門市的銷售額就恢復到了去年同期水準。6月到10月期間，優衣庫在中國大陸新開44家店，門店總數達到800多家，而且不少新店分布在三四線城市。

吳品慧說，選擇今年首次參展進博會，是希望在這特殊的一年，在全球很多服裝品牌都縮減力量的時候，展現優衣庫作為全球品牌對中國大陸市場的信心。

本屆進博會上，優衣庫打造了1500平方公尺的「明日博物館」，展出眾多「明日之服」，包括既輕暖便攜、又能防水防靜電的巨型輕羽絨，一體成型的3D編織藝術等。吳品慧稱，優衣庫希望通過具體可感的方式，把品牌在服飾方面的創新，以及背後的科技和設計展示給中國大陸消費者。

談及下一步在中國大陸市場的拓展計畫，吳品慧表示，優衣庫計畫每年至少開80到100家新門市。「當然，如果經濟形勢變化，也許我們會重新審視這個目標，但基本上80到100家的開店方向還是會持續下去的。」

疫情發生後中國大陸消費者越發傾向於網上購物，不少品牌也紛紛發力線上。在此情況下，優衣庫為何要堅持在線下開設實體店？在吳品慧看來，實體店永遠不會被取代。「就像你不去博物館會很痛苦，你不去百貨中心吃飯會不習慣，因為人需要交流情感，實體店有很多功能是網店取代不了的。」

她表示，對優衣庫來說，挑戰在於怎麼把實體店做得更好，更深入思考實體店究竟想要賦予顧客的幸福感是什麼。吳品慧認為，愈來愈多的大陸三四線城市消費者，特別是年輕人開始向一二線邁進，甚至在線上比一二線城市消費者更活躍。她表示，在此情況下，優衣庫下沉到三四線市場時會更注重通過互動培育消費者需求。