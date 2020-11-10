快訊

抗疫重大里程碑！輝瑞新冠疫苗 保護效力達9成

優衣庫在陸業績好 將年開80~100店

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

新冠肺炎疫情對不少行業都是一次衝擊和洗牌，服裝行業尤其如此。優衣庫大中華區首席市場官吳品慧在第三屆進博會期間受訪稱，優衣庫在中國大陸銷售額現已恢復到去年同期水準，好於預期。今後，優衣庫會繼續堅持每年在中國大陸開設80到100家門店，更多關注下沉市場。

中新社報導，吳品慧稱，從今年3月到現在，優衣庫在中國大陸業績恢復好於預期，5月起中國大陸門市的銷售額就恢復到了去年同期水準。6月到10月期間，優衣庫在中國大陸新開44家店，門店總數達到800多家，而且不少新店分布在三四線城市。

吳品慧說，選擇今年首次參展進博會，是希望在這特殊的一年，在全球很多服裝品牌都縮減力量的時候，展現優衣庫作為全球品牌對中國大陸市場的信心。

本屆進博會上，優衣庫打造了1500平方公尺的「明日博物館」，展出眾多「明日之服」，包括既輕暖便攜、又能防水防靜電的巨型輕羽絨，一體成型的3D編織藝術等。吳品慧稱，優衣庫希望通過具體可感的方式，把品牌在服飾方面的創新，以及背後的科技和設計展示給中國大陸消費者。

談及下一步在中國大陸市場的拓展計畫，吳品慧表示，優衣庫計畫每年至少開80到100家新門市。「當然，如果經濟形勢變化，也許我們會重新審視這個目標，但基本上80到100家的開店方向還是會持續下去的。」

疫情發生後中國大陸消費者越發傾向於網上購物，不少品牌也紛紛發力線上。在此情況下，優衣庫為何要堅持在線下開設實體店？在吳品慧看來，實體店永遠不會被取代。「就像你不去博物館會很痛苦，你不去百貨中心吃飯會不習慣，因為人需要交流情感，實體店有很多功能是網店取代不了的。」

她表示，對優衣庫來說，挑戰在於怎麼把實體店做得更好，更深入思考實體店究竟想要賦予顧客的幸福感是什麼。吳品慧認為，愈來愈多的大陸三四線城市消費者，特別是年輕人開始向一二線邁進，甚至在線上比一二線城市消費者更活躍。她表示，在此情況下，優衣庫下沉到三四線市場時會更注重通過互動培育消費者需求。

優衣庫 品牌

延伸閱讀

上海新增本土確診1例 官方：與進博會無關

童年夢想實現？萬代推《寶可夢》巨型鐵甲蛹睡袋 進去就不想出來了

NBA上海事件一年後 首參展進博會將建6座沉浸體驗中心

工作、育兒、貓狗志工 科技女強人愛心照顧毛寶貝

相關新聞

口罩時代電商助陣 美妝業增長

受新冠肺炎疫情影響，口罩成為人們日常生活的必需品，美妝產品消費需求還一如往常嗎？「我們一季度的銷售額表現良好，二季度加速...

拜登勝選 多家機構上修人民幣展望

美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，許多家機構的分析師認為拜登政府有利於穩定美中關係，紛紛調升人民幣匯率展望。

大陸茶葉「華爾街」直播擴大銷售

作為中國大陸最大的茶葉批發市場，廣州芳村涵蓋了南方茶葉市場、古橋茶街等幾十個市場主體，經營商戶近萬，被譽為中國大陸茶葉「...

大陸擬建立 泛亞太破產重整中心

為支持和保障深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，大陸最高人民法院9日發布實施一份司法意見，共33條，其中提出探索建立...

陸老年需求轉向發展型 分類更細化

近年來，中國大陸老年人對健康養老服務需求日益強烈。老年人的需求正從「生存型」往「發展型」變化，老齡產業發展呈現市場、客群...

國泰航空重組 資金穩健 明年料不裁員

國泰航空有限公司（國泰）主席賀以禮9日在香港立法會會議中表示，國泰資本重組及開放債務市場後，財務狀況及流動資金穩健，預計...

特斯拉上海廠 傳明年產55萬輛

有媒體報導，特斯拉上海工廠明年計畫生產55萬輛汽車，對此，特斯拉方面回應，感謝大家的關注，大陸工廠進展順利，具體產能等數...

優衣庫在陸業績好 將年開80~100店

新冠肺炎疫情對不少行業都是一次衝擊和洗牌，服裝行業尤其如此。優衣庫大中華區首席市場官吳品慧在第三屆進博會期間受訪稱，優衣...

電商主播熱門 求職者增110.7％

「雙十一」將至，BOSS直聘9日發布的「2020電商主播求職狀況調研報告」顯示，電商主播職位對人才吸引力激增，期望從事電...

【外媒綜合】拜登上台 也難改變5G布建圍堵華為的政策

中國官媒環球時報報導，在拜登勝選演講表達想緩和分裂後，觀察中美關係的中國學者專家認為，拜登上台，可為兩國緊張局勢帶來「喘息空間」。

疫情衝擊！第三季陸商業房地產交易金額 大倒退近4成

房地產分析公司Real Capital Analytics（RCA）9日發表的報告指出，因疫情對跨境交易帶來不良影響，今...

拜登宣布勝選 中國股匯市齊揚

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選，預期中美貿易戰將緩和，激勵中國股匯市齊揚。在岸與離岸人民幣齊創逾...

熱門新聞

拜登9年前到訪大陸吃小吃 還向鄰桌客人對不起打擾了

噁心！員工用腳洗菜兼吸煙 武漢高校食堂被揭衛生惡劣

共軍最強戰機 殲-20塗裝標誌畫面首次曝光

孫亞夫：台海處於最緊張時刻 中國要有戰略定力

北京瞭望／一個習指示 衝著拜登來?

弟將價值630萬元49張遊戲王卡丟魚缸 險害姐姐婚事告吹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。