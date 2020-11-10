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抗疫重大里程碑！輝瑞新冠疫苗 保護效力達9成

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口罩時代電商助陣 美妝業增長

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
第三屆中國國際進口博覽會近日在上海舉行，在消費品展區的化妝品展台，觀眾在體驗新款美容儀。（中新社）
第三屆中國國際進口博覽會近日在上海舉行，在消費品展區的化妝品展台，觀眾在體驗新款美容儀。（中新社）

新冠肺炎疫情影響，口罩成為人們日常生活的必需品，美妝產品消費需求還一如往常嗎？「我們一季度的銷售額表現良好，二季度加速增長，三季度繼續保持強勢增長。」歐萊雅中國總裁兼首席執行官費博瑞說，今年前九個月，歐萊雅在中國大陸的銷售額增長了20.8%。

中新社報導，資生堂中國區總裁藤原憲太郎說：「受新冠影響，（資生堂中國）第一季度的情況略有困難，但是從第二季度開始，得益於電商和直播銷售，資生堂中國在資生堂集團中率先實現了復甦，第二季度的銷售額與上一年度相比增長了9%。」

藤原憲太郎透露，在針對「後疫情時代」的調查中，發現顧客在護膚產品上的支出意願有所增加，同時對於品質、效用的關注度也在提高，未來資生堂將把業務核心確定為高端護膚美容，回應市場需求。

同為日本美妝企業的花王也在疫情中探尋顧客消費傾向。花王（中國）投資有限公司董事長兼總經理西口徹表示，新冠肺炎疫情期間，人們的日常生活發生極大變化，衛生意識普遍提高，對於清潔衛生類產品的需求量也有所增大。今年以來，花王積極引進了餐具清潔、洗手液、厨衛清潔系列等家庭清潔衛生相關產品，回應消費者需求。

此外，防疫初期，消費者外出購物的機會減少，利用電商購物的頻率則有上升。花王及時關注到這一趨勢，積極採用線上直播推廣產品，並開展線下活動與線上活動進行聯動。隨著實體店舖消費者逐漸回歸，花王正期待線下市場的進一步復甦。

為響應新零售的消費趨勢，來自韓國的愛茉莉太平洋集團也在不斷加快數字化進程，在天貓、京東等主流電商平台及新興的社交平台與中國大陸消費者無縫鏈接。

愛茉莉太平洋中國總裁高祥欽表示，中國大陸是愛茉莉太平洋最重要的海外市場，集團此次攜旗下雪花秀、蘭芝、夢妝、悅詩風吟、艾諾碧、赫妍、呂等各產品線新品亮相進博會。

資生堂 疫情 新冠肺炎

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