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大陸茶葉「華爾街」直播擴大銷售

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

作為中國大陸最大的茶葉批發市場，廣州芳村涵蓋了南方茶葉市場、古橋茶街等幾十個市場主體，經營商戶近萬，被譽為中國大陸茶葉「華爾街」。廣州芳村茶市近期回暖，茶商們正藉助直播進一步擴大茶葉產品銷售。

中新社報導，疫情初期，芳村茶葉市場生意冷清，客流大幅減少。「我的經銷商開不了店，開店了沒人去喝茶，這對我們來說是最直接的影響。」廣州合和昌茶業科技有限公司（合和昌）運營總監鍾廣榮說。合和昌是一家集研發、儲備、生產、銷售等為一體的新銳茶企，其茶葉產地位於雲南猛海，主要銷往華北、華南、華東等區域。

鍾廣榮表示，今年3月，合和昌給予每家經銷商1萬元（人民幣，下同）左右的補貼。鍾廣榮說：「疫情初期在沒有產生任何利潤的情況下，我們給經銷商補貼幾百萬元。」

與合和昌不同，南方茶葉市場商戶大多為個體戶，屬於小本經營，用於防範風險的現金流並不充裕。今年以來，廣東省推出「復工復產20條」「中小企業26條」「個體工商戶23條」等政策，其中包含多項稅務支持措施，幫助企業度過難關。

古橋茶街物業負責人沈建奮說：「受惠於疫情期間房產稅、城鎮土地使用稅的減免政策，業主大方地每月給我們減租約5萬元。我們就將租金優惠讓渡給分租的茶商，給予他們同樣力度的租金優惠。」

隨著茶市回暖，茶商們正藉助直播擴大茶葉產品銷售。正在籌備上市的廣州康瑞瀾滄古茶有限公司負責人張慕衡對下半年行情表示樂觀。「我們經營普洱茶本身有較為充足的庫存儲備，本身也積累了相對穩定的客源，還開拓了網上銷售渠道。」

茶葉 疫情 直播

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