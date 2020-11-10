陸老年需求轉向發展型 分類更細化

近年來，中國大陸老年人對健康養老服務需求日益強烈。老年人的需求正從「生存型」往「發展型」變化，老齡產業發展呈現市場、客群、要素細分的態勢。11月6日至8日在廣州舉行的第七屆中國國際老齡產業博覽會，展出多款來自海內外的智能養老產品，針對全齡段老年群體的需求。

中新社報導，今年2月，大陸國家統計局公布實施的「養老產業統計分類（2020）」把養老產業範圍確定為：養老照護服務，老年健康促進與社會參與，養老教育培訓和人力資源服務，老年用品及相關產品製造等12個大類。

「老齡產業分類比較多，專業化發展趨勢越來越明顯。」中國老齡協會宣傳部主任龐濤稱，根據相關調查，2017年，有1600萬個年收入超過1萬元人民幣的老年家庭，日常生活支出、醫療費用支出和其他支出占比下降，非經常性支出、文化活動支出、家庭轉移支出占比上升，說明目前老年人的需求正從生存型往發展型變化。

面對人口老齡化的加速發展，各種養老需求出現增長的勢頭。廣州越秀海頤苑健康管理有限公司院長王丹介紹說，養老產業正在進一步細化，除了照顧老年人日常的起居生活外，還有專門部門照顧老年人的心理活動，打造社交氛圍。

在展會上，「越秀康養」品牌向養老教育培訓領域延伸，推出「常青學院」老年大學項目。該品牌相關負責人表示，退休後的老年人擁有更多的休閒娛樂時間，他們同樣還需要琴棋書畫詩酒花，渴望通過學習促進與社會的交流。

龐濤稱，除了傳統的健康需求，養老服務領域的休閒需求也值得關注。從2020年開始，「60後」開始進入老年期，新生代老年人的消費觀念與以往不一樣，例如會更注重自我實現和發展等。龐濤表示，有統計數據顯示，2018年，某大型電商平台的中老年人客戶在化妝品和醫美上的消費投入是2017年的4.4倍。