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大陸擬建立 泛亞太破產重整中心

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

為支持和保障深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，大陸最高人民法院9日發布實施一份司法意見，共33條，其中提出探索建立泛亞太地區破產重整中心。

中新社報導，關於開展破產制度改革試點，意見明確，深化企業破產重整、預重整、執行轉破產制度改革，推動建立針對中小企業的重整機制，探索無產可破案件簡易退出機制。

意見還稱，完善府院聯動機制，建立破產信息登記與公開制度，協同解決破產處置涉及的稅收政策、企業註銷、信用修復等問題。推進破產案件審判權與破產事務管理權分離改革，支持深圳設立專門破產管理機構。

大陸最高人民法院副院長楊萬明表示，對於各方面普遍關注的自然人破產跨地域效力問題，意見態度鮮明予以支持，要求全面落實自然人破產案件裁判在特區內外的法律效力，推動大陸全國法院積極支持。

廣東省深圳市中級人民法院院長萬國營表示，完善的破產制度讓市場主體優勝劣汰常態化，是經濟高質量發展的必然要求。他表示，深圳於1993年成立大陸全國法院首個破產審判庭，2019年又成立大陸全國首個破產法庭。近五年，累計審結公司清算和破產案件935件，清理債務680億元（人民幣，下同），清償債權88億元，安置職工14885人。

他還說，深圳已在探索跨境破產協作機制。2019年3月，深圳市中級人民法院運用 大陸網路拍賣平台，公開拍賣香港破產企業的財產，這在中國大陸尚屬首次。今年5月，深圳市中級人民法院的一件跨境破產裁定獲得香港高等法院認可，在中國大陸首次實現大陸破產管理人跨境執業。

破產 深圳 香港

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