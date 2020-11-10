國泰航空重組 資金穩健 明年料不裁員

國泰航空有限公司（國泰）主席賀以禮9日在香港立法會會議中表示，國泰資本重組及開放債務市場後，財務狀況及流動資金穩健，預計2021年起航空業逐步復甦，無需進一步裁員。

香港中通社報導，11月9日，香港立法會人力事務委員會及經濟發展事務委員會召開聯席會議，討論香港政府對航空業近期裁員及其後發展的應對措施。賀以禮說，新冠疫情影響全球航空業，國泰客運量跌至疫情前2%至3%，在採取一切避免裁員的可行措施後，仍需大幅重組架構，才能保留最多職位。

賀以禮預計，2021年上半年客運量仍會低於25%，但在下半年會逐步恢復至50%；若預測準確且能繼續保持資金穩健，國泰就可以度過危機，不需要進一步裁員。

國泰10月21日宣布裁減5300名駐港員工，賀以禮對此感到遺憾，表示會負企業責任減少裁員數目，希望將來行業復甦時，能重新招聘被解僱的員工。他感謝逾90%接受新合約條款的員工，亦尊重不簽新合約的員工，承諾會提供較法例規定更好的賠償。

香港立法會議員關注新合約減薪幅度，賀以禮回應，機艙服務員在新合約下平均減薪約15%，若2021年航空業順利復甦，機艙服務員飛行時數恢復至每月90小時，薪酬有望恢復至2019年水平。

至於航權問題，香港運輸及房屋局副秘書長劉家麒在會上表示，航權屬於公共資產，國泰港龍航空（港龍）停運後需向政府交回航權，政府會根據指引審批每間本地註冊航空公司的申請，例如批出有關航權是否能促進良性競爭、對香港航空樞紐地位是否有利等各項發展因素，國泰並非一定能取回港龍航權。