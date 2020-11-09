疫情衝擊！第三季陸商業房地產交易金額 大倒退近4成

房地產分析公司Real Capital Analytics（RCA）9日發表的報告指出，因疫情對跨境交易帶來不良影響，今年第三季亞太區商業房地產交易額按年下跌了38%；以交易金額計算大陸僅次於南韓排行區內第二，但較去年同期仍倒退36%，且跨境投資者成為期內淨賣家，結束之前連7季淨買入的趨勢。

路透報導，報告顯示，亞太區內各類型商業物業於第三季的成交額由第二季的330億（美元，下同）下跌至260億元，去年同期為422億元。其中，成交最活躍的市場為南韓，第三季交易額較去年同期增加22%至近68億元；大陸交易額為51.64億元，較去年同期下跌36%。

RCA亞太區常務董事David Green-Morgan指出，疫情在全球大流行阻礙了大批投資者進行跨境交易，加上多個市場經濟前景黯淡及存在不確定性，讓投資者暫時按兵不動。他說，本地投資似乎占有優勢，而擁有強大國內投資者基礎的主要市場如南韓、日本及大陸，在當前環境下的表現會更好。

大陸市場方面，儘管期間內該市場在數據中心領域錄得一些大型收購，但跨境投資者仍是大陸商業房地產的淨賣家，終止了之前連7季淨買入的趨勢；交易活動仍集中於一線城市，第三季內北京及上海的大型辦公大樓物業繼續錄得買賣成交。

香港方面，今年首三季當地辦公大樓物業交易較去年同期下跌67%，而零售及飯店物業也有相當跌幅。