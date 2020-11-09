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上海工廠明年產量達55萬輛？特斯拉：具體產能無法公布

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
有媒體報導稱，特斯拉上海工廠明年計畫生產55萬輛汽車，對此，特斯拉回應，具體數字無法對外公布。（圖／取自澎湃新聞）
有媒體報導稱，特斯拉上海工廠明年計畫生產55萬輛汽車，對此，特斯拉回應，具體數字無法對外公布。（圖／取自澎湃新聞）

有媒體報導，特斯拉上海工廠明年計畫生產55萬輛汽車，對此，特斯拉方面回應，感謝大家的關注，大陸工廠進展順利，具體的產能等數字現在無法對外公布。「我們持續為中國市場提供優質產品，擴大服務，有進一步消息我們會盡快跟大家溝通。」

9日早些時候，據大陸科技媒體36氪報導，特斯拉上海工廠明年的生產計畫已經出爐，多名行業人士透露，2021年特斯拉上海超級工廠計畫生產約55萬輛汽車，包括30萬台Model 3車型，25萬台Model Y。

澎湃新聞報導，公開資料顯示，特斯拉上海工廠全部建成營運後，年產能將達50萬輛純電動整車。今年特斯拉上海工廠產能爬坡速度極快，工廠年初規畫的設計產能為年產15萬台，但到今年10月22日，特斯拉第三季財報顯示，上海超級工廠Model 3的產能已經增加至每年25萬輛。

之前特斯拉公司副總裁陶琳曾表示，上海超級工廠二期進展也非常順利，預計今年底將完成建設，明年第一季有望實現Model Y車型量產。11月5日大陸工信部發布的「道路機動車輛生產企業及產品公告」（第338批）的車輛新產品公示清單顯示，大陸國產特斯拉Model Y已完成大陸工信部申報，這也意味著Model Y量產之後，上海工廠整體產能將進一步增加。

特斯拉 上海

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