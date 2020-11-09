快訊

歐洲疫情燒過來！ 增一例烏克蘭籍年輕女性 入境時無症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里與歷峰合作 斥資11億美元投資名牌電商

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
歷峰集團與阿里巴巴共同投資網路奢侈品零售商Farfetch及其在大陸設立的新公司。（圖／取自新浪網）
歷峰集團與阿里巴巴共同投資網路奢侈品零售商Farfetch及其在大陸設立的新公司。（圖／取自新浪網）

瑞士奢侈品巨頭歷峰集團（Richemont）表示，與大陸電商巨頭阿里巴巴達成11億美元的合作，共同投資網路奢侈品零售商Farfetch及其在大陸設立的新公司，將進一步推動該公司在大陸這個巨大且迅速增長的市場中銷售。

路透報導，歷峰集團和阿里巴巴於上周四晚間表示，準備各自向Farfetch及其大陸的新公司投資5.5億美元。

與LVMH等奢侈品企業一樣，歷峰集團經歷過一段疫情導致的低迷時期後，9月當季營收有所改善，目前正試圖借助大陸強勁的奢侈品需求以及網路銷售火熱之機開拓業務。

歷峰集團是全球第二大奢侈品集團，其公布最近一季獲利僅下滑2%，得益於大陸消費者轉向在大陸國內進行網購。該公司大陸營收在截至9月30日的上半年大增83%，超越美國成為最大市場。

電商 疫情 瑞士

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

陸海外打貪 已追回外逃人員逾7800人贓款849億

大陸昨新增確診33例 其中本土1例在天津

叫119謊報接觸大陸朋友 擬開罰

相關新聞

阿里與歷峰合作 斥資11億美元投資名牌電商

瑞士奢侈品巨頭歷峰集團（Richemont）表示，與大陸電商巨頭阿里巴巴達成11億美元的合作，共同投資網路奢侈品零售商F...

NBA上海事件一年後 首參展進博會將建6座沉浸體驗中心

NBA去年10月因球員挺港言論，上海站賽事和球迷之夜遭贊助商撤約、明星不出席活動「被消失」，事隔一年，NBA中國首次參展...

螞蟻事件 謝金河：華爾街準備切牛排的刀子被迫放下，不單純

網路金融支付巨頭螞蟻集團陸港兩地上市案日前突然喊卡，引發全世界關注，母公司阿里巴巴美股市值因此一夜蒸發680億美元，財訊傳媒董事長謝金河在在臉書發文，表示可能牽動著中南海政局的變化。

憂健保停保 蘇州台青會自發推台胞團保

受新冠疫情影響，不少在大陸工作的台灣人，已有一年多未回台灣，擔心健保會有停保風險，有蘇州台青會就發起團體保險，由國泰人壽...

從投行看大陸／台商高新技術企業查稅風險分析

江蘇省發文明年將針對已取得高新技術企業認定並按15％稅率納稅的企業按比率進行實地檢查。

進博會醫材藥品 買氣熱

「中國國際進口博覽會」昨（8）日進入第四天，為期六天的展會開展已經過半，大陸成為頭號買家，已簽約購買或合作意向書861項...

陸將成全球最大消費國

KPMG中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛在「第三屆中國國際進口博覽會」表示，預計今年大陸有望超越美國成為世界第一消費大國...

恒大回A股上市 夢碎

歷經四年，中國恒大重返A股的美夢昨（8）日宣布告吹，終止與深深房A重組計畫。此案創下大陸股市重組停牌之最長時間紀錄，累計...

103家台企參展 南僑簽3億大單

台灣東森自然美集團執行長林燕玲借進博會之機，完成自己的直播「首秀」。林燕玲透露，目前集團產能和銷售正在逐步復甦，預計年內...

進博會人造肉夯 陸企外企投資

正在上海舉辦的第三屆中國國際進口博覽會，成為「人造肉」市場的風向球。中國大陸企業以及一些國際企業，紛紛投資和布局相關產業...

四川首屆電競賽 21隊德陽爭霸

四川省首屆電子競技錦標賽暨數位德陽電子競技城市公開賽總決賽，近日在四川省德陽市開賽。本次比賽包括城市總決賽、Cospla...

消費力前10大 重慶第3 深圳居5

21世紀經濟研究院6日公布今年前三季度中國大陸十大消費城市排名，重慶超過廣州排名第三，僅次於上海和北京。深圳超過成都和武...

熱門新聞

拜登9年前到訪大陸吃小吃 還向鄰桌客人對不起打擾了

噁心！員工用腳洗菜兼吸煙 武漢高校食堂被揭衛生惡劣

共軍最強戰機 殲-20塗裝標誌畫面首次曝光

父親沉迷玩手機疏忽照顧 重慶年幼兄妹玩耍爬出窗墜15樓身亡

北京瞭望／一個習指示 衝著拜登來?

台海緊張 孫亞夫：大陸要有戰略定力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。