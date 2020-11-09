阿里與歷峰合作 斥資11億美元投資名牌電商

瑞士奢侈品巨頭歷峰集團（Richemont）表示，與大陸電商巨頭阿里巴巴達成11億美元的合作，共同投資網路奢侈品零售商Farfetch及其在大陸設立的新公司，將進一步推動該公司在大陸這個巨大且迅速增長的市場中銷售。

路透報導，歷峰集團和阿里巴巴於上周四晚間表示，準備各自向Farfetch及其大陸的新公司投資5.5億美元。

與LVMH等奢侈品企業一樣，歷峰集團經歷過一段疫情導致的低迷時期後，9月當季營收有所改善，目前正試圖借助大陸強勁的奢侈品需求以及網路銷售火熱之機開拓業務。

歷峰集團是全球第二大奢侈品集團，其公布最近一季獲利僅下滑2%，得益於大陸消費者轉向在大陸國內進行網購。該公司大陸營收在截至9月30日的上半年大增83%，超越美國成為最大市場。