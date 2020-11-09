陸專家：疫苗不能完全解決問題 須大幅降低致死率

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏8日表示，全球都在翹首期盼新冠肺炎疫苗的誕生，不過，疫苗的誕生並不意味著已經完全解決問題。現在要做的事情是讓整個社會的致死率大幅度下降，當社會致死率大幅度下降時，就能迎接世界重啟。

澎湃新聞報導，張文宏8日在2020騰訊醫學ME大會上發表視訊演講，他表示，大陸當下的抗疫策略是「跑得比病毒更快」。當任何一個地方出現一例確診病例時，大陸會迅速對這個地方進行集中控制，對相關接觸族群進行檢測，甚至會大範圍地檢測。張文宏說：「如果你跑的不比病毒快，反過來病毒會蔓延，病毒一蔓延，我們就會問自己是不是有足夠的醫療資源把這場疫情重新控制住。」

而目前國外已面臨第二波疫情病例高峰，包括法國、英國在內，第二波的新增病例已經超過第一波。不過，張文宏認為，各國已經形成了自己的抗疫策略，包括關閉學校、減少外出、在家辦公，以及保證加護病房床位，進而保證重症病人得到有效救護，他說：「可以看到，當最近病例數出現增高時，但病死率在英國已經下降到0.5%的水平，也就是說，這些國家一直在自己的抗疫策略裡維持動態平衡。」

張文宏表示，上述兩種策略「在某種意義上都適合自己所在的國家」，「中國短期內剿滅病毒，歐洲國家在短期內不能剿滅病毒，（於是）學著一種策略與病毒共存，但一定要把病死率往下面降。」

全球都在翹首以盼新冠病毒疫苗的誕生。不過張文宏認為，疫苗誕生並不意味著已經完全解決問題。他表示，大家仍需保持警惕，在聚集的場所戴好口罩、保持社交距離、勤洗手。

未來疫苗問世，張文宏預計，國際範圍內可能無法做到百分之百接種，一些國家接種率可能在30%、40%。「我們要做的事情是，哪怕有30%、40%的人接種，最危險族群獲得保護，所以整個社會群體的病死率就會大幅度的下降，當這個社會的病死率大幅度下降的時候我們就開始迎接世界的重啟。」

重啟的世界將依然攜帶病毒，大陸如何應對？他認為，大陸要依靠疫苗的普遍接種來保持超低標準的本土病例，來迎接世界的重啟與開放。