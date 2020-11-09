螞蟻事件 謝金河：華爾街準備切牛排的刀子被迫放下，不單純

網路金融支付巨頭螞蟻集團陸港兩地上市案日前突然喊卡，引發全世界關注，母公司阿里巴巴美股市值因此一夜蒸發680億美元，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文，表示可能牽動著中南海政局的變化。

謝金河說，這是全球IPO市場頭一遭的個案，他認為很多大型法人都已完成圈購，一般散戶投資人也繳了錢，華爾街正準備迎接幾十億美元的承銷及股票圈購利益入帳，結果臨門一腳的關鍵時刻，案子停了，且馬雲竟然還被約談。

他觀察出三個重點，其一，他覺得整起事件極度不尋常。中國用利益綁住華爾街，在美國上市的中資企業對華爾街來說皆有龐大好處，螞蟻金服光集資的IPO就有2672億港元，香港涷結散戶的資金超過1.3兆港元，台灣的國泰及富邦集團也參與認購。

其二，媒體報導螞蟻的IPO喊停是因為馬雲出席上海外灘金融峰會的發言惹議，比方批評中國金融市場根本沒有系統，還將全球銀行業的「巴塞爾協定」比喻為「老年人俱樂部」。

不過謝金河反而認為馬雲講話向來犀利，不太可能僅因一個金融峰會的公開發言就導致整個IPO案停擺，「華爾街準備切牛排的刀子被迫放下，這十分不單純。」加上馬雲最近又登上胡潤百富排行榜的首富，他憂心，中國登上首富榜的大亨後來下場都不怎麼好。

其三，螞蟻上市案喊停，大家可以把肖建華的事件及以後發生的事情聯想在一起，螞蟻上市後市值可能竄升至4000億美元以上，但如果「螞蟻內部潛藏著反習派的股東？這個力量非同小可，也許這是一個缐索。」