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憂健保停保 蘇州台青會自發推台胞團保

聯合報 / 記者林宸誼／台北即時報導
蘇州台商協會姑蘇區台青會會長吳文智。圖/蘇州台協提供
蘇州台商協會姑蘇區台青會會長吳文智。圖/蘇州台協提供

受新冠疫情影響，不少在大陸工作的台灣人，已有一年多未回台灣，擔心健保會有停保風險，有蘇州台青會就發起團體保險，由國泰人壽承保，只要是在江蘇的65歲以下台灣人，每年繳人民幣350元（新台幣1,538.6元），就可以享有意外、住院醫療等團險的保障。

發起人蘇州台商協會姑蘇區台青會會長吳文智表示，發起原因有兩個，首先是依據健保法施行細則第37條規定，出國6個月以上需事先辦理停保，回國後復保後要滿三個月，才能再次辦理停保，「但今年因為新冠疫情影響，許多人已經一年多沒有回台灣，加上明年疫情是否復發狀況不明，於是許多台灣人選擇繼續留在大陸，勢必過了規定的期限。」

其次是今年以來，蘇州平均每個月有一名台灣人罹患重大急症，以往台協透過大陸社交籌款平台「水滴籌」，不過自從日前被陸媒踢爆，有工作人員根據籌款數量領取業務提成等問題，「因此使用的人也少了，台協也四處為患病的台灣人奔波，但還是遠水救不了近火。」

這項專案獲得蘇州台協姑蘇區會長張文經的大力回應與支持，並對江蘇省內台胞發起倡議鼓勵，吳文智指出，目前已經有330位台灣人登記團險，人數還在持續當中，即將在11月15日停止登記，並於12月1日生效，保險生效中途不加收投保，「參加團保的人，可享有涵蓋人民幣15萬元的意外身故/殘疾、人民幣3萬元一般住院醫療、人民幣1萬元意外傷害醫療等基礎性保障。」

蘇州台青會自發推台胞團保 ，已事前向蘇州台商協會姑蘇區會長張文經等報備。圖/蘇州台協姑蘇區提供
蘇州台青會自發推台胞團保 ，已事前向蘇州台商協會姑蘇區會長張文經等報備。圖/蘇州台協姑蘇區提供

台灣人 人民幣 疫情

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