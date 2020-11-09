憂健保停保 蘇州台青會自發推台胞團保

受新冠疫情影響，不少在大陸工作的台灣人，已有一年多未回台灣，擔心健保會有停保風險，有蘇州台青會就發起團體保險，由國泰人壽承保，只要是在江蘇的65歲以下台灣人，每年繳人民幣350元（新台幣1,538.6元），就可以享有意外、住院醫療等團險的保障。

發起人蘇州台商協會姑蘇區台青會會長吳文智表示，發起原因有兩個，首先是依據健保法施行細則第37條規定，出國6個月以上需事先辦理停保，回國後復保後要滿三個月，才能再次辦理停保，「但今年因為新冠疫情影響，許多人已經一年多沒有回台灣，加上明年疫情是否復發狀況不明，於是許多台灣人選擇繼續留在大陸，勢必過了規定的期限。」

其次是今年以來，蘇州平均每個月有一名台灣人罹患重大急症，以往台協透過大陸社交籌款平台「水滴籌」，不過自從日前被陸媒踢爆，有工作人員根據籌款數量領取業務提成等問題，「因此使用的人也少了，台協也四處為患病的台灣人奔波，但還是遠水救不了近火。」