消費力前10大 重慶第3 深圳居5

21世紀經濟研究院6日公布今年前三季度中國大陸十大消費城市排名，重慶超過廣州排名第三，僅次於上海和北京。深圳超過成都和武漢，由消費第七城躋身消費第五城。

香港中通社報導，今年前三季度中國大陸的社零總額（全國社會消費品零售總額）前十名城市依次為上海、北京、重慶、廣州、深圳、成都、蘇州及南京、杭州、武漢。

21世紀經濟研究院選取了「2019年全國社零總額」排名前十城市，據今年前三季度數據研究其消費回暖情況，十城市分別為上海、北京、廣州、重慶、成都、武漢、深圳、杭州、南京和蘇州，均為一線、新一線城市。

相比於2019年的表現，今年前三季度這十座城市的社零總額排名出現大幅洗牌。從前三季度社零總額的絕對值來看，僅上海超過了兆元（人民幣，下同），上海與第二名北京的消費差額為1713億元，這一差額對比上半年有所擴大。而2019年全年，兩座城市之間的消費差額為1227億元。

重慶不只是排名上升至第三，前三季度社零總額更是與2019年全年相差340億元。一線城市中，消費表現進步最明顯的當屬深圳。2019年，深圳只是大陸全國消費第七城，但今年前三季度，深圳排名反超了成都和武漢，躋身前五。並且，深圳和第四名廣州之間的差距僅剩下605億元。相比之下，2019年，廣州的社零總額超出深圳3393億元。

截至11月5日，南京尚未公布前三季度社零總額數據，但前8個月的數值為4542.59億元，已經超過杭州前三季度的總和。武漢因為受疫情的影響程度較深，排名跌落至第十名。