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機博會現場 簽約244.2億人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第十一屆海峽兩岸機械產業博覽會暨第十三屆中國龍岩投資項目洽談會8日在福建省龍岩市開幕。圖為台灣機械展區。（中新社）
第十一屆海峽兩岸機械產業博覽會暨第十三屆中國龍岩投資項目洽談會8日在福建省龍岩市開幕。圖為台灣機械展區。（中新社）

「希望廣大台胞台企能够把握大勢，堅定信心，順應大陸經濟高質量發展潮流，融入大陸『雙循環』發展新格局，迎來事業新發展。」大陸海協會會長張志軍8日在福建龍岩作上述表示。

中新社報導，第十一屆海峽兩岸機械產業博覽會（機博會）8日在福建龍岩開幕。張志軍出席開幕式並接受媒體採訪。他表示，受新冠肺炎等因素影響，兩岸交流遇到一些困難，大陸積極推出一系列舉措幫助台胞台企，也將繼續拿出有效措施。

本屆機博會來自10多個國家和地區的623家企業參展。台灣展館內，30多家台灣知名企業展示有色金屬、機械精密設備、機床裝備以及文旅康養、特色現代農業等領域產品。主辦方表示，展會凸顯兩岸交流合作，不少台商台企克服疫情困難，以委託辦展形式踴躍參加。

在台灣裕菖實業的展台前，台商陳正堯向與會客商介紹著掃地機、吸塵機等產品，他已是第三次參加機博會。到大陸發展20多年來，陳正堯一直從事機械設備貿易，對大陸市場十分看好，「每年都有進步，效益不錯，也得到扶持。」

台灣茂承油壓機械股份有限公司的展位主推台灣新型液壓夾具。該公司展位委託負責人范大輝說，希望通過機博會找到經銷合作。

在大陸全國台企聯常務副會長林易陞看來，兩岸機博會已成為海峽兩岸投資合作、產業對接的重要平台，龍岩和台灣兩地經貿交流合作的重要品牌。據主辦方透露，本屆機博會現場簽約42個項目，總投資244.2億元人民幣。

福建 台商

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