機博會現場 簽約244.2億人民幣

「希望廣大台胞台企能够把握大勢，堅定信心，順應大陸經濟高質量發展潮流，融入大陸『雙循環』發展新格局，迎來事業新發展。」大陸海協會會長張志軍8日在福建龍岩作上述表示。

中新社報導，第十一屆海峽兩岸機械產業博覽會（機博會）8日在福建龍岩開幕。張志軍出席開幕式並接受媒體採訪。他表示，受新冠肺炎等因素影響，兩岸交流遇到一些困難，大陸積極推出一系列舉措幫助台胞台企，也將繼續拿出有效措施。

本屆機博會來自10多個國家和地區的623家企業參展。台灣展館內，30多家台灣知名企業展示有色金屬、機械精密設備、機床裝備以及文旅康養、特色現代農業等領域產品。主辦方表示，展會凸顯兩岸交流合作，不少台商台企克服疫情困難，以委託辦展形式踴躍參加。

在台灣裕菖實業的展台前，台商陳正堯向與會客商介紹著掃地機、吸塵機等產品，他已是第三次參加機博會。到大陸發展20多年來，陳正堯一直從事機械設備貿易，對大陸市場十分看好，「每年都有進步，效益不錯，也得到扶持。」

台灣茂承油壓機械股份有限公司的展位主推台灣新型液壓夾具。該公司展位委託負責人范大輝說，希望通過機博會找到經銷合作。

在大陸全國台企聯常務副會長林易陞看來，兩岸機博會已成為海峽兩岸投資合作、產業對接的重要平台，龍岩和台灣兩地經貿交流合作的重要品牌。據主辦方透露，本屆機博會現場簽約42個項目，總投資244.2億元人民幣。