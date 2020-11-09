聽新聞
test
0:00 / 0:00

台商深耕大陸 林博會尋找盟商

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第十六屆（三明）林業博覽會暨投資貿易洽談會6日開幕，台灣館吸引民眾參觀購物。（中新社）
第十六屆（三明）林業博覽會暨投資貿易洽談會6日開幕，台灣館吸引民眾參觀購物。（中新社）

「凡是做生意的人，都會嚮往大陸的廣闊市場。」在第十六屆海峽兩岸（三明）林業博覽會暨投資貿易洽談會（林博會）的台灣商品展銷區一角，台商黃群和帶來他在大陸深耕多年的產品「東方美人茶」，吸引眾多與會者駐足品嘗。

中新社報導，前來參展的黃群和正籌備發展連鎖加盟店，想將東方美人茶推向大陸各地。16年前，黃群和在台灣朋友的介紹下來到三明市尤溪縣，開始嘗試東方美人茶的種植。而今，他的這一台灣特色茶葉品種在大陸十分走俏；出乎他意料之外的，還有東方美人茶在電商平台的暢銷，「目前，我們電商的銷售額占比達30%以上。」

像黃群和這樣的台商台農還有很多，他們深耕大陸，將這裡的事業經營得有聲有色；他們參加林博會，尋找商機。「我來大陸已經18年了，這裡對我來說已是第二故鄉。」來自台灣花蓮的台農林秀瑩2002年來到三明市建寧縣，嘗試黃花菜的種植。18年來，他的種植規模不斷擴大。

林秀瑩每年都參加林博會。「三明的氣候、土質都很適合我們所經營的農產品，我們正逐步擴大基地範圍。」林秀瑩幾年前就開始進軍茶籽油領域，種植基地已經從最初的建寧拓展到沙縣、泰寧、邵武等福建多地。

登陸七、八年的台商林杭已連三年參加林博會，「大陸這邊人口眾多，市場大，消費能力強。」此前，林杭在台灣一直從事食品行業。目前，他在廈門、福州、義烏等十幾個地方設置了經銷點，在線上也有銷售渠道。

近年來，三明依託生態優勢，發揮林博會、清流台灣農民創業園等對台交流平台作用，推進對台全方位交流合作，創建兩岸鄉村融合發展試驗區。

始創於2005年的兩岸林博會，「以林為橋，溝通兩岸」，已經成為三明促進兩岸林業產業、森林康養等領域交流合作的重要平台。據組委會披露，本屆林博會落實簽約合同項目103項，總投資217.83億元人民幣。其中，台（外）資項目11項，總投資2.11億美元。

台商 電商 福建

延伸閱讀

大陸天津一冰庫工人檢測呈陽性 全市防控進入「戰時狀態」

美大選結果對兩岸有何影響？張志軍：拭目以待

KPMG：陸今年望成世界第一消費大國 供應鏈地位更牢固

專家：貿易談判和產業界 能為修復中美關係提供動力

相關新聞

恒大回A股上市 夢碎

歷經四年，中國恒大重返A股的美夢昨（8）日宣布告吹，終止與深深房A重組計畫。此案創下大陸股市重組停牌之最長時間紀錄，累計...

台商深耕大陸 林博會尋找盟商

「凡是做生意的人，都會嚮往大陸的廣闊市場。」在第十六屆海峽兩岸（三明）林業博覽會暨投資貿易洽談會（林博會）的台灣商品展銷...

機博會現場 簽約244.2億人民幣

「希望廣大台胞台企能够把握大勢，堅定信心，順應大陸經濟高質量發展潮流，融入大陸『雙循環』發展新格局，迎來事業新發展。」大...

從投行看大陸／台商高新技術企業查稅風險分析

江蘇省發文明年將針對已取得高新技術企業認定並按15％稅率納稅的企業按比率進行實地檢查。

進博會醫材藥品 買氣熱

「中國國際進口博覽會」昨（8）日進入第四天，為期六天的展會開展已經過半，大陸成為頭號買家，已簽約購買或合作意向書861項...

陸將成全球最大消費國

KPMG中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛在「第三屆中國國際進口博覽會」表示，預計今年大陸有望超越美國成為世界第一消費大國...

103家台企參展 南僑簽3億大單

台灣東森自然美集團執行長林燕玲借進博會之機，完成自己的直播「首秀」。林燕玲透露，目前集團產能和銷售正在逐步復甦，預計年內...

進博會人造肉夯 陸企外企投資

正在上海舉辦的第三屆中國國際進口博覽會，成為「人造肉」市場的風向球。中國大陸企業以及一些國際企業，紛紛投資和布局相關產業...

四川首屆電競賽 21隊德陽爭霸

四川省首屆電子競技錦標賽暨數位德陽電子競技城市公開賽總決賽，近日在四川省德陽市開賽。本次比賽包括城市總決賽、Cospla...

消費力前10大 重慶第3 深圳居5

21世紀經濟研究院6日公布今年前三季度中國大陸十大消費城市排名，重慶超過廣州排名第三，僅次於上海和北京。深圳超過成都和武...

恆大資產重組計畫告終 深深房暫停交易4年創紀錄

陸媒報導，中國恆大集團與深深房集團今晚宣布，兩者之間的重大資產重組計畫終止。此案創下中國股市重組暫停交易的最長時間紀錄，...

KPMG：陸今年望成世界第一消費大國 供應鏈地位更牢固

全球四大會計師事務所之一「KPMG」的中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛7日在第三屆中國國際進口博覽會上表示，他預計今年中...

熱門新聞

國台辦前副主任王在希：不動用武力手段 恐難實現統一

各國混戰5G技術 中國6G已先測試

蔡習會不會？ 趙春山：看蔡意志力

馬促蔡習會 重啟和平大橋

KPMG：陸今年望成世界第一消費大國 供應鏈地位更牢固

開圖書館需要勇氣 台灣媳婦用閱讀改變浙江小城

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。