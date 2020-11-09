台商深耕大陸 林博會尋找盟商

「凡是做生意的人，都會嚮往大陸的廣闊市場。」在第十六屆海峽兩岸（三明）林業博覽會暨投資貿易洽談會（林博會）的台灣商品展銷區一角，台商黃群和帶來他在大陸深耕多年的產品「東方美人茶」，吸引眾多與會者駐足品嘗。

中新社報導，前來參展的黃群和正籌備發展連鎖加盟店，想將東方美人茶推向大陸各地。16年前，黃群和在台灣朋友的介紹下來到三明市尤溪縣，開始嘗試東方美人茶的種植。而今，他的這一台灣特色茶葉品種在大陸十分走俏；出乎他意料之外的，還有東方美人茶在電商平台的暢銷，「目前，我們電商的銷售額占比達30%以上。」

像黃群和這樣的台商台農還有很多，他們深耕大陸，將這裡的事業經營得有聲有色；他們參加林博會，尋找商機。「我來大陸已經18年了，這裡對我來說已是第二故鄉。」來自台灣花蓮的台農林秀瑩2002年來到三明市建寧縣，嘗試黃花菜的種植。18年來，他的種植規模不斷擴大。

林秀瑩每年都參加林博會。「三明的氣候、土質都很適合我們所經營的農產品，我們正逐步擴大基地範圍。」林秀瑩幾年前就開始進軍茶籽油領域，種植基地已經從最初的建寧拓展到沙縣、泰寧、邵武等福建多地。

登陸七、八年的台商林杭已連三年參加林博會，「大陸這邊人口眾多，市場大，消費能力強。」此前，林杭在台灣一直從事食品行業。目前，他在廈門、福州、義烏等十幾個地方設置了經銷點，在線上也有銷售渠道。

近年來，三明依託生態優勢，發揮林博會、清流台灣農民創業園等對台交流平台作用，推進對台全方位交流合作，創建兩岸鄉村融合發展試驗區。

始創於2005年的兩岸林博會，「以林為橋，溝通兩岸」，已經成為三明促進兩岸林業產業、森林康養等領域交流合作的重要平台。據組委會披露，本屆林博會落實簽約合同項目103項，總投資217.83億元人民幣。其中，台（外）資項目11項，總投資2.11億美元。