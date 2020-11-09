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陸將成全球最大消費國

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

KPMG中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛在「第三屆中國國際進口博覽會」表示，預計今年大陸有望超越美國成為世界第一消費大國，未來大陸全球供應鏈的中心位置會更加牢固。

澎湃新聞報導，針對疫情期間各國供應鏈異動，劉建剛表示，他非常樂觀大陸供應鏈保持穩定，這些年大陸工業體系形成非常完整的門類齊全性及體系化運作，並非能簡單地將供應鏈從大陸移出去。

劉建剛指出，全球供應鏈當前已經形成合作體系，大陸在其中扮演一個非常重要的角色。大陸是全球第一製造業大國，今年應該也會超越美國變成全球第一消費大國，這種經濟體量就要求所有供應鏈在大陸要齊全。

大陸的優勢不再僅局限於勞動力成本，劉建剛稱，無論是營商環境的改變、多年的技術積累，還是生產效率的延伸，這種上中下游結合形成產業集聚效應，不是簡單地任何其他國家可以取代的。加上大陸在數位化方面的領先，將來在全球供應鏈中只會扮演更重要的角色。

此外，劉建剛強調，當前全球供應鏈發展方向是數位化管理，會有更多地數位化方式來管理供應鏈風險，如通過大數據分析預測供應鏈的潛在風險，提早做好預防性布局，以防止供應鏈突然斷裂。

劉建剛表示，大陸有實力的企業已通過進博會與國際先進產業和金融資本有效對接，提升大陸在全球產業鏈、供應鏈地位。國外優質商品和服務通過進博會加快進入大陸市場，在協助大陸消費升級同時，也為全球高端價值鏈全球化配置提供平台。

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