進博會醫材藥品 買氣熱

「中國國際進口博覽會」昨（8）日進入第四天，為期六天的展會開展已經過半，大陸成為頭號買家，已簽約購買或合作意向書861項，其中，醫材藥品採購金額人民幣8.4億元（約新台幣36億元）。

上證報報導，中國國際進口博覽局副局長孔福安昨天表示，目前線上線下合計共有64個國家的674家展商、1,351家採購商參會，達成合作意向861項。截至7日，為各地方、央企、國家衛健委交易團提供76個檔期的簽約服務。

醫療採購成為此次亮點，上海市醫保局昨天在進博會首次舉行藥品和醫用耗材採購意向簽約，總額達人民幣8.4億元，其中，藥品的意向採購金額為人民幣7.94億元，高值醫用耗材的意向採購金額為人民幣4,660萬元。

輝瑞、強生眼力健、優時比、衛材等外資醫藥企業分別與上藥控股、本市醫療機構代表及市藥事所簽訂採購意向書。

第一財經報導，上海市醫療保障局醫藥價格和招標採購處處長龔波表示，此次簽約的主要是成熟產品，上海也加快對新產品和新技術准入的支持，原先考慮到臨床應用、醫保支付等原因，但現在從新技術、新材料的角度流程加快，醫保局每個月都會將新技術、新材料納入評審範圍，縮短臨床上使用的時間。