聽新聞
test
0:00 / 0:00

四川首屆電競賽 21隊德陽爭霸

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
四川首屆電競賽暨數位德陽電競城市賽總決賽，在德陽開賽，圖為Cosplay展示。圖／本報四川德陽傳真
四川首屆電競賽暨數位德陽電競城市賽總決賽，在德陽開賽，圖為Cosplay展示。圖／本報四川德陽傳真

四川省首屆電子競技錦標賽暨數位德陽電子競技城市公開賽總決賽，近日在四川省德陽市開賽。本次比賽包括城市總決賽、Cosplay展示、數字產業電競文化展、嘉賓訪談、川渝巔峰對決等一系列活動。比賽項目涵蓋FIFA online4、英雄聯盟、王者榮耀、和平精英，來自四川21個市、州的冠軍隊伍展開角逐。

開賽儀式上，來自重慶的「AZ戰隊」和四川的「DZKD戰隊」亮相舞台，以極具觀賞性的英雄聯盟表演賽拉開了大賽的帷幕。這場巔峰對決讓現場觀眾零距離欣賞到充滿魅力的電競激戰，也拉開了川渝兩地體育文化交流的序幕。

與此同時，以「科技新娛樂·數字新德陽」為主題的2020四川·德陽數位產業電競文化展也同期舉行，主要呈現知名電競遊戲文創產品，以及德陽智慧城市建設成果，引來眾多電競愛好者和市民圍觀。

電子競技早在2003年就被大陸體育總局列為正式體育競賽專案，是數字時代文化、科技與體育融合的產物，具有廣闊的發展前景。作為本次大賽的東道主，德陽力爭把大賽辦成四川知名的品牌賽事，提升全省電子競技水準，推動數位四川、智慧城市建設。同時，以此為契機，加快「電子競技基地」等重大專案建設，推動數字經濟加快發展。

體育 文創

延伸閱讀

聯合盃全國作文大賽第14屆初賽 805名金門學子參加

聯合盃作文大賽 台中偏鄉學校包遊覽車載學生參賽

聯合盃作文大賽新竹區賽 國小到高中職逾2000人筆戰

12港人偷渡案律師盧思位 遭四川當局審查

相關新聞

恒大回A股上市 夢碎

歷經四年，中國恒大重返A股的美夢昨（8）日宣布告吹，終止與深深房A重組計畫。此案創下大陸股市重組停牌之最長時間紀錄，累計...

台商深耕大陸 林博會尋找盟商

「凡是做生意的人，都會嚮往大陸的廣闊市場。」在第十六屆海峽兩岸（三明）林業博覽會暨投資貿易洽談會（林博會）的台灣商品展銷...

機博會現場 簽約244.2億人民幣

「希望廣大台胞台企能够把握大勢，堅定信心，順應大陸經濟高質量發展潮流，融入大陸『雙循環』發展新格局，迎來事業新發展。」大...

從投行看大陸／台商高新技術企業查稅風險分析

江蘇省發文明年將針對已取得高新技術企業認定並按15％稅率納稅的企業按比率進行實地檢查。

進博會醫材藥品 買氣熱

「中國國際進口博覽會」昨（8）日進入第四天，為期六天的展會開展已經過半，大陸成為頭號買家，已簽約購買或合作意向書861項...

陸將成全球最大消費國

KPMG中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛在「第三屆中國國際進口博覽會」表示，預計今年大陸有望超越美國成為世界第一消費大國...

103家台企參展 南僑簽3億大單

台灣東森自然美集團執行長林燕玲借進博會之機，完成自己的直播「首秀」。林燕玲透露，目前集團產能和銷售正在逐步復甦，預計年內...

進博會人造肉夯 陸企外企投資

正在上海舉辦的第三屆中國國際進口博覽會，成為「人造肉」市場的風向球。中國大陸企業以及一些國際企業，紛紛投資和布局相關產業...

四川首屆電競賽 21隊德陽爭霸

四川省首屆電子競技錦標賽暨數位德陽電子競技城市公開賽總決賽，近日在四川省德陽市開賽。本次比賽包括城市總決賽、Cospla...

消費力前10大 重慶第3 深圳居5

21世紀經濟研究院6日公布今年前三季度中國大陸十大消費城市排名，重慶超過廣州排名第三，僅次於上海和北京。深圳超過成都和武...

恆大資產重組計畫告終 深深房暫停交易4年創紀錄

陸媒報導，中國恆大集團與深深房集團今晚宣布，兩者之間的重大資產重組計畫終止。此案創下中國股市重組暫停交易的最長時間紀錄，...

KPMG：陸今年望成世界第一消費大國 供應鏈地位更牢固

全球四大會計師事務所之一「KPMG」的中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛7日在第三屆中國國際進口博覽會上表示，他預計今年中...

熱門新聞

國台辦前副主任王在希：不動用武力手段 恐難實現統一

各國混戰5G技術 中國6G已先測試

蔡習會不會？ 趙春山：看蔡意志力

馬促蔡習會 重啟和平大橋

KPMG：陸今年望成世界第一消費大國 供應鏈地位更牢固

開圖書館需要勇氣 台灣媳婦用閱讀改變浙江小城

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。