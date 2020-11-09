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四川首屆電競賽 21隊德陽爭霸
四川省首屆電子競技錦標賽暨數位德陽電子競技城市公開賽總決賽，近日在四川省德陽市開賽。本次比賽包括城市總決賽、Cosplay展示、數字產業電競文化展、嘉賓訪談、川渝巔峰對決等一系列活動。比賽項目涵蓋FIFA online4、英雄聯盟、王者榮耀、和平精英，來自四川21個市、州的冠軍隊伍展開角逐。
開賽儀式上，來自重慶的「AZ戰隊」和四川的「DZKD戰隊」亮相舞台，以極具觀賞性的英雄聯盟表演賽拉開了大賽的帷幕。這場巔峰對決讓現場觀眾零距離欣賞到充滿魅力的電競激戰，也拉開了川渝兩地體育文化交流的序幕。
與此同時，以「科技新娛樂·數字新德陽」為主題的2020四川·德陽數位產業電競文化展也同期舉行，主要呈現知名電競遊戲文創產品，以及德陽智慧城市建設成果，引來眾多電競愛好者和市民圍觀。
電子競技早在2003年就被大陸體育總局列為正式體育競賽專案，是數字時代文化、科技與體育融合的產物，具有廣闊的發展前景。作為本次大賽的東道主，德陽力爭把大賽辦成四川知名的品牌賽事，提升全省電子競技水準，推動數位四川、智慧城市建設。同時，以此為契機，加快「電子競技基地」等重大專案建設，推動數字經濟加快發展。
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