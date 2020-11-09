103家台企參展 南僑簽3億大單

台灣東森自然美集團執行長林燕玲借進博會之機，完成自己的直播「首秀」。林燕玲透露，目前集團產能和銷售正在逐步復甦，預計年內可恢復至去年的五至六成。疫情促使集團更注重多元化發展策略。

新華社報導，上海市台辦提供的資料顯示，報名參加本屆進博會的台企共103家，涵蓋食品、消費品、珠寶、裝備、服貿和醫療等領域，總參展面積3075平方公尺。

不少參展進博會的台企，歷經今年疫情衝擊後，更加認識到大陸市場的重要性。南僑食品集團董事長陳正文說，疫情對集團一季度運營影響較大，集團在上海、天津、廣州等地的工廠2月中旬就完全復工復產，銷售額逐步回升。

南僑集團在本屆進博會上與英國、紐西蘭等多家乳品廠簽下總計逾3億元人民幣的採購大單。

作為亞洲規模最大的航商之一，台灣萬海航運股份有限公司是進博會服務貿易展區的「常客」。該公司常駐浙江寧波的船東代表廖為捷今年一度為運力縮減、航次驟降而煩惱，不過，廖為捷的煩惱並未持續太久。過去幾個月公司在寧波舟山港的國際航運業務量快速反彈，截至10月末同比實現小幅成長。

從2月起未曾返台的廖為捷說，「大陸推動構建新發展格局，對於國際運輸行業而言同樣是機會。」大陸是全球最大的航運市場之一，萬海航運必須持續深耕、不斷拓展。

第二次參與進博會的台灣世華商貿發展股份有限公司，早在18年前就在大陸「落子」設立上海群略商務發展有限公司，協助兩岸企業共同發展。上海群略市場推廣部總監周毓珊介紹，公司在上海規劃建設的世華中心定位於「現代化服務業商貿供應鏈媒合平台」，將於2022年建成啟用。