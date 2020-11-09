103家台企參展 南僑簽3億大單

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

台灣東森自然美集團執行長林燕玲借進博會之機，完成自己的直播「首秀」。林燕玲透露，目前集團產能和銷售正在逐步復甦，預計年內可恢復至去年的五至六成。疫情促使集團更注重多元化發展策略。

新華社報導，上海市台辦提供的資料顯示，報名參加本屆進博會的台企共103家，涵蓋食品、消費品、珠寶、裝備、服貿和醫療等領域，總參展面積3075平方公尺。

不少參展進博會的台企，歷經今年疫情衝擊後，更加認識到大陸市場的重要性。南僑食品集團董事長陳正文說，疫情對集團一季度運營影響較大，集團在上海、天津、廣州等地的工廠2月中旬就完全復工復產，銷售額逐步回升。

南僑集團在本屆進博會上與英國、紐西蘭等多家乳品廠簽下總計逾3億元人民幣的採購大單。

作為亞洲規模最大的航商之一，台灣萬海航運股份有限公司是進博會服務貿易展區的「常客」。該公司常駐浙江寧波的船東代表廖為捷今年一度為運力縮減、航次驟降而煩惱，不過，廖為捷的煩惱並未持續太久。過去幾個月公司在寧波舟山港的國際航運業務量快速反彈，截至10月末同比實現小幅成長。

從2月起未曾返台的廖為捷說，「大陸推動構建新發展格局，對於國際運輸行業而言同樣是機會。」大陸是全球最大的航運市場之一，萬海航運必須持續深耕、不斷拓展。

第二次參與進博會的台灣世華商貿發展股份有限公司，早在18年前就在大陸「落子」設立上海群略商務發展有限公司，協助兩岸企業共同發展。上海群略市場推廣部總監周毓珊介紹，公司在上海規劃建設的世華中心定位於「現代化服務業商貿供應鏈媒合平台」，將於2022年建成啟用。

上海 疫情 紐西蘭

延伸閱讀

直擊進博會：美國商品最多 貓屎咖啡50克賣1000元

上海樂高樂園 預計2024年開幕

蘋果下大單：搭載自家處理器筆電 2月前出貨250萬台

國台辦副主任裴金佳 到進博會為參展台企打氣

相關新聞

恒大回A股上市 夢碎

歷經四年，中國恒大重返A股的美夢昨（8）日宣布告吹，終止與深深房A重組計畫。此案創下大陸股市重組停牌之最長時間紀錄，累計...

台商深耕大陸 林博會尋找盟商

「凡是做生意的人，都會嚮往大陸的廣闊市場。」在第十六屆海峽兩岸（三明）林業博覽會暨投資貿易洽談會（林博會）的台灣商品展銷...

機博會現場 簽約244.2億人民幣

「希望廣大台胞台企能够把握大勢，堅定信心，順應大陸經濟高質量發展潮流，融入大陸『雙循環』發展新格局，迎來事業新發展。」大...

從投行看大陸／台商高新技術企業查稅風險分析

江蘇省發文明年將針對已取得高新技術企業認定並按15％稅率納稅的企業按比率進行實地檢查。

進博會醫材藥品 買氣熱

「中國國際進口博覽會」昨（8）日進入第四天，為期六天的展會開展已經過半，大陸成為頭號買家，已簽約購買或合作意向書861項...

陸將成全球最大消費國

KPMG中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛在「第三屆中國國際進口博覽會」表示，預計今年大陸有望超越美國成為世界第一消費大國...

103家台企參展 南僑簽3億大單

台灣東森自然美集團執行長林燕玲借進博會之機，完成自己的直播「首秀」。林燕玲透露，目前集團產能和銷售正在逐步復甦，預計年內...

進博會人造肉夯 陸企外企投資

正在上海舉辦的第三屆中國國際進口博覽會，成為「人造肉」市場的風向球。中國大陸企業以及一些國際企業，紛紛投資和布局相關產業...

四川首屆電競賽 21隊德陽爭霸

四川省首屆電子競技錦標賽暨數位德陽電子競技城市公開賽總決賽，近日在四川省德陽市開賽。本次比賽包括城市總決賽、Cospla...

消費力前10大 重慶第3 深圳居5

21世紀經濟研究院6日公布今年前三季度中國大陸十大消費城市排名，重慶超過廣州排名第三，僅次於上海和北京。深圳超過成都和武...

恆大資產重組計畫告終 深深房暫停交易4年創紀錄

陸媒報導，中國恆大集團與深深房集團今晚宣布，兩者之間的重大資產重組計畫終止。此案創下中國股市重組暫停交易的最長時間紀錄，...

KPMG：陸今年望成世界第一消費大國 供應鏈地位更牢固

全球四大會計師事務所之一「KPMG」的中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛7日在第三屆中國國際進口博覽會上表示，他預計今年中...

熱門新聞

國台辦前副主任王在希：不動用武力手段 恐難實現統一

各國混戰5G技術 中國6G已先測試

蔡習會不會？ 趙春山：看蔡意志力

馬促蔡習會 重啟和平大橋

KPMG：陸今年望成世界第一消費大國 供應鏈地位更牢固

開圖書館需要勇氣 台灣媳婦用閱讀改變浙江小城

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。