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進博會人造肉夯 陸企外企投資

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
在上海舉行的第三屆中國國際進口博覽會食品及農產品展區內，美國參展商嘉吉展台前，食客們排隊等待品嘗新鮮出鍋的煎炸「雞塊」。這是由「人造肉」製成的，主要原料是大豆、豌豆等，也稱為「植物肉」。（ 中新社）
在上海舉行的第三屆中國國際進口博覽會食品及農產品展區內，美國參展商嘉吉展台前，食客們排隊等待品嘗新鮮出鍋的煎炸「雞塊」。這是由「人造肉」製成的，主要原料是大豆、豌豆等，也稱為「植物肉」。（ 中新社）

正在上海舉辦的第三屆中國國際進口博覽會，成為「人造肉」市場的風向球。中國大陸企業以及一些國際企業，紛紛投資和布局相關產業，逐鹿這個充滿未來感的市場。

新華社報導，10多個「雞塊」放入熱油鍋裡炸，不一會兒就飄出濃濃香氣，吸引參觀者圍觀、試嘗，這是正在上海舉行的第三屆進博會食品及農產品展區的一幕。有趣的是，這些被炸得金燦燦的「雞塊」，其實是一種「人造肉」，由植物蛋白加工而成。這類由科技賦能的「未來食品」，讓不少採購方「品嘗」到了健康，又不失滿足感。

連續三屆參展進博會的美國農產品巨頭嘉吉公司，從去年到今年連續推出植物蛋白類原料及產品。「我們聚焦中國市場，已經觀察到中國消費者對更健康的飲食習慣有一種很執著的追求。」嘉吉中國區總裁劉軍說。

去年，嘉吉在第二屆進博會上首次展出可用於生產製造「人造肉」的豌豆蛋白原料，當時就有不少產業鏈中後端的客戶對此很感興趣。

今年上半年，嘉吉在中國大陸市場推出面向消費者的「植物肉」品牌「植啟」，這種模擬雞肉、牛肉肌理和口感的「人造肉」出現在大陸著名電商平台上，受到消費者歡迎。嘉吉宣布，已經與在中國大陸著名連鎖快餐店及便利店品牌合作，推出相關食品。

嘉吉再次展示了植物蛋白等一系列產品，其中也包括「植啟」。劉軍說：「今年4月，新冠肺炎疫情仍在世界一些地方蔓延時，我們在中國進行了植物蛋白製成的『雞塊』產品測試，取得較大反響。」當時嘉吉的調查顯示，近八成消費者表示喜歡或非常喜歡這款產品，超六成消費者表示會再次購買植物蛋白的相關產品。

跨國公司紛紛試圖掌握「舌尖」上的未來。總部位於瑞士的雀巢公司展台，在第三屆進博會展出了全球近260款食品及農產品，其中不乏「高科技食品」。例如，通過創新投資和運用前沿科技，雀巢展示了創新的營養治療解決方案，其中部分展品面向小眾群體，有的專注於兒童食物過敏管理，有的幫助吞咽障礙者安全進食，還有的用於手術期患者及重症病人的營養治療。

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