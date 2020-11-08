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KPMG：陸今年望成世界第一消費大國 供應鏈地位更牢固

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
KPMG的中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛7日預計，今年大陸有望超越美國成為世界第一消費大國。（圖／取自新浪網）
KPMG的中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛7日預計，今年大陸有望超越美國成為世界第一消費大國。（圖／取自新浪網）

全球四大會計師事務所之一「KPMG」的中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛7日在第三屆中國國際進口博覽會上表示，他預計今年中國大陸有望超越美國成為世界第一消費大國，且未來大陸全球供應鏈的中心位置會更加牢固。

澎湃新聞報導，針對疫情期間部分國家提出鼓勵供應鏈回流本地是否會影響中國大陸供應鏈穩定，劉建剛表示，對中國大陸供應鏈將來保持穩定，他持非常樂觀的態度。

劉建剛說，這些年中國大陸工業體系形成了非常完整的門類齊全性以及體系化運作，這些要素決定了並不是這麼簡單地能將供應鏈從大陸移出去。全球供應鏈當前已經形成協同體系，中國大陸則在其中扮演一個非常重要的角色。

劉建剛還表示，中國大陸現在已經是全球第一製造業大國，今年應該也會超越美國變成全球第一消費大國，這種經濟體量就要求所有供應鏈在中國大陸要齊全。

劉建剛指出，中國大陸的優勢不再僅局限於勞動力成本，無論是營商環境的改變、多年的技術積累，還是生產效率的延伸，這種上中下游結合形成產業集聚效應，不是簡單地任何其他國家可以取代的，再加上大陸在數位化方面的領先，將來大陸在全球供應鏈中只會扮演更重要的角色。

劉建剛說，之前某些國家對供應鏈表示擔憂可能更多地是從受疫情影響的短期角度出發，如對口罩、呼吸機、疫苗等醫療產業大陸國內供應鏈完善度的擔憂，並不是要徹底顛覆全球現有供應鏈格局。「在我們的客戶當中，並沒有看到大規模的供應鏈轉移。」

此外，提到進博會對大陸穩定供應鏈的意義，劉建剛認為，大陸有實力的企業已經透過進博會與國際先進的產業和金融資本進行了有效對接，直接或間接提升了大陸在全球產業鏈、供應鏈的地位。而海外優質商品和服務透過進博會加快進入大陸市場，在助力大陸消費升級的同時，也為全球高端價值鏈的全球化配置提供了重要平台。

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