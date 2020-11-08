專家：貿易談判和產業界 能為修復中美關係提供動力

近日，外媒普遍關注美國對中國大陸農產品出口攀升將提振美國農業，並認為大陸自美進口大豆創新高對實現第一階段貿易協議承諾是個好兆頭。有業界人士表示，貿易和產業界可以為修復中美關係提供動力。

香港「南華早報」5日報道，中國美國商會主席葛國瑞表示，從本質上講，中美之間貿易談判團體經常進行有效的溝通。自中美簽署了第一階段貿易協議後，兩國的貿易談判小組一直保持定期接觸，並且「非常認真和勤勉地」對待他們的談判，無論誰贏得大選，談話都會繼續，都有可能重啟擱置已久的雙邊投資協定的談判。第一階段協議可能是一個起點，只有第一階段進展順利並取得成功時，才有機會談判其他棘手的問題，如對大陸國有企業的補貼、智慧財產權保護、技術轉讓和市場准入。

路透報道，近幾個月來，大陸強勢回歸美國大豆市場，推動美國對大陸農產品出口創下新高，大量的運輸計畫對實現兩國第一階段貿易協議中的承諾是個好兆頭。美國人口普查局4日公布的數據顯示，9月美國向大陸出口了價值31.3億美元的農產品及相關產品，是自2017年11月以來的最高紀錄，而如果沒有大豆發貨量的激增，這些紀錄是不可能的。

今年1到7月，美國出口到大陸的大豆總量創16年新低，嚴重阻礙了大陸履行第一階段協議，但在購買速度加快後，8月和9月約有750萬噸美國大豆被運送到大陸，較同期紀錄高出近70%。豬肉和豬肉產品已比以往任何時候更大幅度促進了美國農場對大陸的整體出口。

而農產品出口攀升也提振了美國農業。「華爾街日報」報導，據美國政府估計，近幾個月來，大陸根據今年初達成的貿易協定加大採購美國穀物和肉類，正在推動美國農產品出口的激增。穀物巨頭邦吉的首席執行官格雷格赫克曼表示，受需求上升推動，近幾個月來公司的大豆加工廠運行速度創下紀錄，為大陸養豬戶大量生產飼料原料，在非洲豬瘟嚴重削減了大陸的豬肉供應後，當地養豬戶也正加緊重建大陸的豬肉供應。

根據美國農業部和貿易代表辦公室的報告估計，簽署貿易協議後，截至目前，大陸買家對美國農產品的採購訂單已經達到236億美元。