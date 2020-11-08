國台辦前副主任王在希：不動用武力手段 恐難實現統一

大陸國台辦前副主任王在希最近在大陸官媒人民政協報撰文稱，不動用軍事武力這個手段，光是依靠政治談判、民間交流、一味讓利，可能難以達到實現兩岸統一的目的。他還稱，兩岸和平統一的可能性正在減小。

王在希在文章指出，現在台灣內部情況已發生根本性變化，和平統一可能性正在減小。因為第一，台獨勢力已在台灣坐大，主張台獨的民進黨由台下走到台上，並在台灣全面執政，反對台獨的國民黨失去制衡能力。第二，台灣內部黨派紛爭，現在台灣任何政黨都不能代表台灣人民與大陸談判統一問題。第三，現在台灣執政的民進黨蔡英文連兩岸一中都不承認，不大可能來跟大陸談統一。

他反問，那麼，解決台灣問題是否只有通過戰爭來解決？他認為還有第三條道路可供選擇，那就是他曾提出過的「北平模式」，以戰迫和，以武促統，兵臨城下，不戰而屈人之兵。這樣可最大限度地減少傷亡，縮小代價。「但無論如何，不動用軍事武力這個手段，光是依靠政治談判、民間交流、一味讓利，可能難以達到實現兩岸統一的目的。」

王在希稱，當然，無論將來是和統還是武統，爭取台灣民心、做台灣人民的工作還是要堅持，該談判的時候還是要談，兩岸民間交流也還要繼續推動，惠台政策也還要實行，但大陸應該明白，從分裂走向統一，關鍵是靠實力，這也是一個硬道理。但即便如此，目前大陸還是要以最大的誠意、盡最大的努力去爭取和平統一的前景，做到仁至義盡。

他還說，解決台灣問題是否需要使用武力，什麼時候使用武力，不是一個單純的軍事問題，而是一個具有戰略性、全局性的政治問題，而且和平統一與武力問題本身是一個一體兩面、互相聯繫的辯證關係。

他引述鄧小平當年提出和平統一方針時，有一個非常完整的論述，即：爭取通過國共談判、實現兩岸和平統一，但絕不能承諾放棄對台使用武力。如果放棄了對台使用武力，反而會使得和平統一不可能。

王在希還說，中國大陸發展到今天，已經基本具備了解決台灣問題的實力和條件，也有隨時粉碎台獨分裂圖謀的充分準備，台灣獨立已經沒有可能。正因為大陸有了這樣一種底氣，可更加從容地來解決台灣問題。