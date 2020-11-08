快訊

第二波疫情來勢洶洶 本周新增外移入創半年內新高

新增4例印菲境外移入 1漁工時陰時陽列確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國台辦前副主任王在希：不動用武力手段 恐難實現統一

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國台辦前副主任王在希。中新社
大陸國台辦前副主任王在希。中新社

大陸國台辦前副主任王在希最近在大陸官媒人民政協報撰文稱，不動用軍事武力這個手段，光是依靠政治談判、民間交流、一味讓利，可能難以達到實現兩岸統一的目的。他還稱，兩岸和平統一的可能性正在減小。

王在希在文章指出，現在台灣內部情況已發生根本性變化，和平統一可能性正在減小。因為第一，台獨勢力已在台灣坐大，主張台獨的民進黨由台下走到台上，並在台灣全面執政，反對台獨的國民黨失去制衡能力。第二，台灣內部黨派紛爭，現在台灣任何政黨都不能代表台灣人民與大陸談判統一問題。第三，現在台灣執政的民進黨蔡英文連兩岸一中都不承認，不大可能來跟大陸談統一。

他反問，那麼，解決台灣問題是否只有通過戰爭來解決？他認為還有第三條道路可供選擇，那就是他曾提出過的「北平模式」，以戰迫和，以武促統，兵臨城下，不戰而屈人之兵。這樣可最大限度地減少傷亡，縮小代價。「但無論如何，不動用軍事武力這個手段，光是依靠政治談判、民間交流、一味讓利，可能難以達到實現兩岸統一的目的。」

王在希稱，當然，無論將來是和統還是武統，爭取台灣民心、做台灣人民的工作還是要堅持，該談判的時候還是要談，兩岸民間交流也還要繼續推動，惠台政策也還要實行，但大陸應該明白，從分裂走向統一，關鍵是靠實力，這也是一個硬道理。但即便如此，目前大陸還是要以最大的誠意、盡最大的努力去爭取和平統一的前景，做到仁至義盡。

他還說，解決台灣問題是否需要使用武力，什麼時候使用武力，不是一個單純的軍事問題，而是一個具有戰略性、全局性的政治問題，而且和平統一與武力問題本身是一個一體兩面、互相聯繫的辯證關係。

他引述鄧小平當年提出和平統一方針時，有一個非常完整的論述，即：爭取通過國共談判、實現兩岸和平統一，但絕不能承諾放棄對台使用武力。如果放棄了對台使用武力，反而會使得和平統一不可能。

王在希還說，中國大陸發展到今天，已經基本具備了解決台灣問題的實力和條件，也有隨時粉碎台獨分裂圖謀的充分準備，台灣獨立已經沒有可能。正因為大陸有了這樣一種底氣，可更加從容地來解決台灣問題。

台獨 台灣人 民進黨

延伸閱讀

美大選落幕 工商界：政府應緩和與大陸關係

大陸昨新增確診28例 均為境外移入

學者：拜登才是大陸難纏的敵人

圖輯／中職中信兄弟中繼投手崩盤 統一12比1決戰明天

相關新聞

國台辦前副主任王在希：不動用武力手段 恐難實現統一

大陸國台辦前副主任王在希最近在大陸官媒人民政協報撰文稱，不動用軍事武力這個手段，光是依靠政治談判、民間交流、一味讓利，可...

各國混戰5G技術 中國6G已先測試

中國成為世界第1個發射6G通訊衛星的國家。中國近日發射了1枚通訊衛星，是全世界第1顆6G（第6代通訊）的通訊衛星，未來中國還會發射12顆衛星測試6G通訊，而且中國採用太赫茲（terahertz）的傳輸速度，比5G還要快而且較不受干擾，應用的潛力非常高。

陸外匯存底 連兩月下滑

大陸國家外匯管理局昨（7）日公布，10月大陸外匯存底規模為3兆1,280億美元，月減145.8億美元，減幅0.46%，連...

陸對美貿易額 前十月增3.9%

美中貿易戰開打，雙方貿易依存度未減，大陸海關總署公布數據顯示，今年前十月，美國為大陸第三大貿易夥伴，美中貿易總值為人民幣...

天貓雙11 房產也狂歡

天貓「雙11」全球電商購物狂歡節，第二波重頭戲將於本周三登場，天貓今年還首次舉辦「房產狂歡節」，拿出百億補貼市民買房，部...

陸十月出口年增11.4% 進口放緩

大陸海關總署昨日公布，以美元計價，今年十月大陸出口年增百分之十一點四，創下去年三月以來最高增速，出口再度出現兩位數增長；...

湖州綠色產業 從靠山吃山到養山富山

大陸劃定經濟發展與環境保護兼顧的生態紅線，浙江湖州安吉縣余村是「綠水青山就是金山銀山」（兩山）理念誕生地，余村利用自然資...

中網民瘋美選 呼喚「拜振華」、A股也搞玄學

美國總統大選拜登當選料無懸念，中國民眾則是隔岸觀火。先是為川普取了一個「川建國」的中文名字，後來隨著拜登逐漸取得優勢，白...

大陸10月出口成長11.4% 重現兩位數增長

大陸海關總署6日公布，以美元計，10月中國外貿進出口達4,159.2億美元，增長8.4%。其中，出口2,371.8億美元...

螞蟻上市喊卡 人行：別玩錢生錢遊戲

螞蟻集團上市喊停後，大陸官方持續表態強化金融監管。中國人民銀行（大陸央行）及銀保監會高層官員昨同步警告，實體經濟才是金融...

香江風情／台灣農產食品 在港逆勢而升

香港是台灣第四大農產食品出口市場，這天見到台北貿易中心主任巫英臣，以為他會訴苦今年生意難做，誰料他是喜色滿臉，說好多台灣...

服務業外資准入 將鬆綁

大陸商務部昨（6）日表示，將有序放寬增值電信業務、商務服務、交通運輸等領域的外資持股比率，激發現代服務業發展活力。

熱門新聞

醉駕瑪莎拉蒂撞寶馬釀2死 富二代賠千萬逃死刑

大陸破獲大型裸聊詐騙集團 受害男性達十多萬人

瑪莎拉蒂撞寶馬／富家女花錢買人命？判決挨轟

中網民瘋美選 呼喚「拜振華」、A股也搞玄學

南懷瑾精神搭橋 推溫台兩岸交流

馬促蔡習會 重啟和平大橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。