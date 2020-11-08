各國混戰5G技術 中國6G已先測試

中國成為世界第1個發射6G通訊衛星的國家。中國近日發射了1枚通訊衛星，是全世界第1顆6G（第6代通訊）的通訊衛星，未來中國還會發射12顆衛星測試6G通訊，而且中國採用太赫茲（terahertz）的傳輸速度，比5G還要快而且較不受干擾，應用的潛力非常高。

根據《英國廣播公司》報導，中國於近日在山西的太原衛星發射中心發射了第1枚6G的通訊衛星「電子科技大學號」，未來中國還要發射12枚類似的衛星，進行6G通訊系統的測試。相比目前全球最好的5G通訊，6G的頻譜資源更豐富、傳輸速率更高。

《騰訊新聞網》提到，衛星上採用電子科技大學和國星宇航等單位共同研發的太赫茲通信。一般衛星之間通信主要依靠雷射傳輸，在傳輸文件方面不僅速度慢，且遇見陽光等還容易受到影響。但是太赫茲通信完全沒有這方面的困擾，不僅傳輸速度飛快，受光學影響也比較小。

《今日俄羅斯》也提到，目前中國除了打算測試通訊以外，未來也希望將6G率先應用在旱災監控與森林野火調查方面，雖然各國目前仍在發展5G科技，6G科技被認為仍不夠成熟，但如果順利發展的話，6G可能還會比5G快100倍，也讓外界見識到中國在科技發展上想獨立自主的決心。

《彭博社》報導提到，華為因受到西方制裁，也開始決心要在上海自行生產關鍵的晶片，在美中貿易戰下，中國也希望在戰略核心產業上與美國供應鏈脫鉤，在5G戰開打正酣的時候，中國也開始布局6G。

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