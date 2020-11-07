湖州綠色產業 從靠山吃山到養山富山

大陸劃定經濟發展與環境保護兼顧的生態紅線，浙江湖州安吉縣余村是「綠水青山就是金山銀山」（兩山）理念誕生地，余村利用自然資源，辦景區、開農家樂，大力發展綠色經濟。從曾經的採礦加工到依山傍水的綠色經濟，從過去的靠山吃山到現在的養山富山。

余村電商服務中心是兩山示範區產業轉型的建設，規划有當地特色產品展銷區，以及電商直播服務區、民宿餐飲區等。

安吉縣的竹海林，是著名的大毛竹示範基地，2000年由著名導演李安執導的武俠片《臥虎藏龍》中「竹海打鬥」場面就在這裡取景。