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湖州綠色產業 從靠山吃山到養山富山

聯合報 / 記者戴瑞芬/即時報導
安吉縣的竹海林，是著名的大毛竹示範基地，2000年由著名導演李安執導的武俠片《臥虎藏龍》中「竹海打鬥」場面就在這裡取景。（取自中評社）
安吉縣的竹海林，是著名的大毛竹示範基地，2000年由著名導演李安執導的武俠片《臥虎藏龍》中「竹海打鬥」場面就在這裡取景。（取自中評社）

大陸劃定經濟發展與環境保護兼顧的生態紅線，浙江湖州安吉縣余村是「綠水青山就是金山銀山」（兩山）理念誕生地，余村利用自然資源，辦景區、開農家樂，大力發展綠色經濟。從曾經的採礦加工到依山傍水的綠色經濟，從過去的靠山吃山到現在的養山富山。

余村電商服務中心是兩山示範區產業轉型的建設，規划有當地特色產品展銷區，以及電商直播服務區、民宿餐飲區等。

安吉縣的竹海林，是著名的大毛竹示範基地，2000年由著名導演李安執導的武俠片《臥虎藏龍》中「竹海打鬥」場面就在這裡取景。

安吉魯家村人口共2200人，村以「公司＋村＋家庭農場」模式，啟動了大陸首個家庭農場集聚區和示範區建設。生產「安吉白茶」茶產品，一方面讓生產和加工都透明化，另方面遊客到茶園可以體驗採茶製茶，也能休閒旅遊。農民年均純收入從人民幣1.9萬元增加到3.5萬元。

安吉縣的竹海林，是著名的大毛竹示範基地，2000年由著名導演李安執導的武俠片《臥虎藏龍》中「竹海打鬥」場面就在這裡取景。取自中評社
安吉縣的竹海林，是著名的大毛竹示範基地，2000年由著名導演李安執導的武俠片《臥虎藏龍》中「竹海打鬥」場面就在這裡取景。取自中評社

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