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大陸10月出口成長11.4% 重現兩位數增長

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸10月出口成長11.4％，暌違17個月後再度出現兩位數增長。圖為福建省廈門市東渡港。中新社
大陸10月出口成長11.4％，暌違17個月後再度出現兩位數增長。圖為福建省廈門市東渡港。中新社

大陸海關總署6日公布，以美元計，10月中國外貿進出口達4,159.2億美元，增長8.4%。其中，出口2,371.8億美元，增長11.4%；進口1,787.4億美元，增長4.7%；貿易順差584.4億美元，增加38.1%。

大陸9月出口年增率為9.9%，10月則是繼去年3月之後，出口再度出現兩位數增長。

累計今年前十個月，大陸進出口總值達3.71兆美元，衰退0.8%。其中，出口2.05兆美元，增長0.5%；進口1.66兆美元，下降2.3%；貿易順差3,845億美元，增加14.2%。

大陸今年對東協歐盟、美國、日本和韓國等前五大貿易夥伴進出口均呈現增長。從今年前十個月的數據來看，東協為中國大陸最大貿易夥伴，以人民幣計占中國外貿總值的14.6%，歐盟居次，美國排名第三。

在出口產品方面，機電產品、紡織品和塑料製品的出口持續增長，服裝、鞋靴和箱包則出現下降。包括口罩在內的紡織品今年前十個月成長率高達34.8％，但服裝出口則衰退6.9％。

在進口產品方面，鐵礦砂進口量價齊升，原油、大豆和天然氣等商品進口量增價跌。其中，前十個月，大陸集成電路進口量大幅成長22.4%。

東協 歐盟

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