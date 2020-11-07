兩岸人物／黃錦峰 建美妝電商帝國

今年天貓雙11第一波開場1小時後，彩妝類天貓旗艦店交易指數排行榜中，大陸美妝品牌完美日記衝到第一，超過進口大牌蘭蔻、雅詩蘭黛等。

就在前一天，完美日記母公司逸仙電商，向美國證券交易委員會遞交招股書，擬透過IPO籌資1億美元，計畫在紐交所上市，若成功將成為首個美股上市的大陸美妝集團。

逸仙電商執行長黃錦峰善用「明星背書，營運粉絲經濟」、「KOL（關鍵意見領袖）與達人種草（向網友推薦優質商品），全方位轟炸」、「網紅帶貨，天貓收割」三套行銷手法，成功擄獲追求個性化、但消費能力有限的大陸「95後」和「00後」年輕女性。

投資界報導，從2017年正式推出，完美日記三年時間已實現估值從0到40億美元（約新台幣1,140億元）的飛速增長。招股書顯示，逸仙電商2019年GMV達到人民幣35億元，到了2020年前三季總銷售額為人民幣38億元。

畢業於中山大學嶺南學院的黃錦峰，先是進入寶潔，工作幾年後出國深造，2013年結束哈佛的MBA課程回到大陸，他像大多數懷抱創業夢想的年輕人一樣不斷思考，該是去創業還是就業。

真格基金徐小平送黃錦峰6個字：「先學習，再打仗。」讓黃錦峰覺得很有道理，彼時他已經看到美妝行業在大陸的巨大前景，隨即進入了大陸國產護膚品牌御泥坊。

2016年，黃錦峰離開御泥坊，與中山大學的校友陳宇文、呂建華一起創辦了逸仙電商，也就是完美日記的母公司，他們曾解釋，孫中山先生又號逸仙，公司取此名致敬母校，創業初期，三個人常常滿世界跑，為的就是到日韓歐美的各種線下門市、企業考察，偷偷學藝。

2017年3月，完美日記品牌正式推出，並上線淘寶店，同年8月登陸天貓，進入美妝電商領域。

電商報報導，完美日記充分利用粉絲經濟來收割流量，例如邀請流量明星歐陽娜娜、張韶涵等向網友種草，請大牌明星做代言人，不僅符合Z世代的口味，還能為品牌背書，增強目標消費群的關注度。

此外，完美日記上線之初，就跟小紅書裡的KOL打成一片，種草速度也是業界之首，如今小紅書上關於完美日記的種草筆記達28萬篇，成為推廣商品的利器。

除了完美日記，逸仙電商接連推出小奧汀、完子心選等新品牌，還不斷鋪設線下通路，開起了門市，並在去年底宣布，未來三年要在全大陸100個城市開超過600家線下門市。

從受眾群體來看，大陸國貨主要佔據的是中低階市場，消費能力有限，因此逸仙電商宣布與歐洲最大皮膚醫學及護理集團，法國Pierre Fabre集團達成協議，收購旗下高端美妝品牌Galénic，開始走向海外。