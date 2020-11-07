兩岸人物／百誠董座 寫創業傳奇

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
百誠創辦人兼董事長樓金芳。
百誠創辦人兼董事長樓金芳。

杭州百誠醫藥本月初已完成上市輔導，擬在A股科創板IPO。公司創辦人兼董事長樓金芳與先生共同創業，用合作默契讓公司業務蒸蒸日上，創業九年來，印證了「夫妻同心，其利斷金」。

百誠醫藥成立於2011年，主要從事藥物研發與註冊，是一家國家級的高新技術企業。公司曾於2016年5月掛牌新三板，於2017年12月28日摘牌。

公開資料顯示，樓金芳出生於1968年，父母雖然是農民，但非常重視女兒的教育，即使家境並不富裕，也沒有放棄讓女兒上學讀書的機會。在樸素、勤奮的家庭環境中，樓金芳養成勤奮好學、積極上進的品性。

1986年，18歲的樓金芳考上陝西省西北大學生物系，專攻藥用植物，成為村子裡第一位女大學生，也是村民眼中的「金鳳凰」。大學畢業之後，基於對藥學的熱愛，她又考上浙江大學藥學院，攻讀藥劑學並取得碩士學位。

1990年，樓金芳進入海南亞洲製藥公司，剛開始從事藥品生產，之後從事藥品檢驗，後來擔任廠房主任。七年後，她進入海南普利製藥公司擔任研發經理。

1997年，樓金芳回到杭州，參與籌建杭州賽利藥物研究所有限公司並出任研究所首任所長。

2005年，樓金芳加入康聯醫藥擔任研發總監，負責公司的藥品研發工作。2011年，積累豐富藥物研發經驗的樓金芳與丈夫邵春能，共同創辦杭州百誠醫藥，她與丈夫分工負責技術與營運，夫妻共同創業，讓百誠醫藥步入快速發展。

回首創業路，樓金芳不諱言，夫妻倆前五年都沒拿薪水，還把家裡的（積蓄）投入公司。有一次從與客戶談完業務後，兩人不顧漫天大雪連夜趕回杭州，平時只要兩個半小時的車程，那晚用了十幾個小時，當時漫天大雪，路都看不清楚了。

創業九年來，樓金芳把一家名不見經傳、一開始只有4名員工的小型藥物研發公司，發展成為研發工程師接近400人的高新企業，如今即將登陸A股科創板。

今年也是樓金芳投入藥物生產、研發及註冊申報的第30個年頭，對待工作，她一絲不苟、廢寢忘食；對員工和後輩，她提供機會，培養人才。「以身作則，認真努力，謙遜做事，誠以待人」始終是樓金芳的座右銘。

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