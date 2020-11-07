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服務業外資准入 將鬆綁

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸商務部昨（6）日表示，將有序放寬增值電信業務、商務服務、交通運輸等領域的外資持股比率，激發現代服務業發展活力。

自2013年以來，中國大陸服務進口連續七年穩居全球第二。2012至2019年，中國服務進口從2,813億美元，增至5,006.8億美元，年均增長8.6%。

在第三屆進博會開幕式上，大陸國家主席習近平發表演講指出，中國將壓縮《中國禁止進口限制進口技術目錄》，為技術要素跨境自由流動創造良好環境。

第一財經報導，大陸商務部6日在上海進博會上發布《大陸服務進口報告2020》指出，將深化服務貿易領域改革和開放，進一步降低外資在服務業領域的市場准入限制，加快信息技術服務、科學技術服務、數位服務、醫療、教育、文化和娛樂業等領域對外開放。

商務部服貿司長陳春江表示，預計未來五年，陸服務進口規模有望達2.5兆美元，占全球比率將逾10%。

外資 習近平

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