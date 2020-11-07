特斯拉上海投產Model Y 快了

路透引述中國大陸政府網站5日出現的一份文件報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正在向大陸工業部尋求許可，要在上海生產Model Y休旅車。

特斯拉正在擴展上海製造廠，目前上海廠正在生產Model 3電動車。特斯拉10月下旬曾透過通訊軟體微信（WeChat）宣布，上海工廠生產的Model 3汽車，將從10月底開始出口到歐洲。

其實從5月就有消息傳出，特斯拉正在中國建設Model Y的產能，計劃在明年2021年交車。中國大陸法人報告預期，陸製Model Y車款將於今年第4季進入投產階段。

路透的最新消息凸顯特斯拉正積極準備投產，只待監管機構核准。特斯拉先前曾表示，上海廠的年產量能達到20萬輛。

在此同時，由於投資人看好中國大陸電動車普及率在未來五年勁升，有「中國特斯拉」之稱的電動車製造商蔚來汽車，5日在美股收盤的市值已超越擁有112年歷史的通用汽車（GM）。

根據彭博資訊的數據顯示，蔚來汽車的美國信託憑證（ADR）股價近幾周來已大漲，5日收盤市值攀抵534億美元，高於通用汽車的516億美元。

蔚來汽車ADR近來的漲勢，要歸功於諸多利多，包括銷售突破關鍵里程碑、中國大陸政府再度推動電動車發展、以及美國民主黨總統候選人拜登當選的機率升高等；蔚來汽車ADR本周來已上漲近28％。

一般認為，由於投資人把電動車新創公司視為科技股，因此這些公司的估值會高於傳統汽車製造商。美國電動車巨擘特斯拉（Tesla）就是經典案例。特斯拉的汽車產量雖然遠少於通用汽車，但市值已高達約4,110億美元。