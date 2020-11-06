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人民幣中間價大漲605個基點 再創逾兩年新高
人民幣對美元中間價6日大幅調升605個基點，報6.6290，升至2018年7月11日以來新高。人民幣近期走勢再度轉強，本周人民幣對美元中間價累計已調升942個基點。
人民幣對美元在岸即期匯價周四收盤放量大漲738個基點，來到6.6400元，創近28個月新高。在岸人民幣對美元6日開盤又升值逾200個基點，盤中並一度升破6.62關口。
據中國證券網報導，大陸國務院發展研究中心金融研究所副所長陳道富表示，短期內，人民幣匯率還有一定升值壓力，但在邊際上力量已經弱化。
陳道富指出，短期人民幣升值，主要是美元相對貶值和人民幣指數上升，這與中國疫情獲得控制、經濟恢復、境內外利差等因素有關。
但他也提醒，考慮到疫情對境外經濟邊際影響在下降，境內外利差又不再擴大，以及美元匯率相對穩定等因素，人民幣升值的內在力量已大幅減弱。
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