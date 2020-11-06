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陸進博會 吸引240家港企參展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第三屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海舉行。為配合疫情防控，本屆進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式4日以線上線下結合形式舉辦，香港商務及經濟發展局局長邱騰華代表香港特區政府出席線上開幕式。

據中通社報導，今年有約240家香港企業參加進博會，數目較去年增加約20%。當中有45家香港公司和組織透過香港貿易發展局連續第3年的安排而參展，展示項目包括基建及建築、物流服務、設計、專業服務、資訊及通訊科技和創新科技。為配合本屆進博會首次設置的公共衛生防疫專區，貿發局特別於香港服務業展區內展示與疫情防控相關的技術和服務。

投資推廣署則重點宣傳香港的獨特營商優勢和作為內地門戶的角色，鼓勵大陸企業在一帶一路倡議下，充分利用香港的國際營商平台及專業服務，拓展海外市場。

香港旅遊發展局在進博會設立面積約200平方公尺的香港旅遊展區，以Open House Hong Kong 再遇．就在香港為主題，展現香港獨特旅遊體驗及突顯香港作為粵港澳大灣區旅遊樞紐角色，並提高業界在大陸市場的曝光。

邱騰華在開幕式表示，大陸在嚴控疫情後，經濟已自第二季快速地V型反彈。大陸剛通過第十四個五年規劃綱要，在未來五年將堅持擴大內需，透過形成強大國內市場，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局。因此，大陸的消費和投資空間預期將大幅拓展。對港商而言，未來經濟增長點自然是在大陸市場。

香港 疫情

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