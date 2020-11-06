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中巴經濟走廊 成一帶一路示範

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「我們對巴方關於中巴經濟走廊的積極表態表示高度讚賞。」中國大陸外交部發言人汪文斌4日在例行記者會上應詢時說。

據中新社報導，巴通社記者在大陸外交部記者會上問，日前巴基斯坦新聞部長在一分聲明中表示，中巴經濟走廊是中巴友誼的象徵，所有中巴走廊框架下的合作項目都在順利推進。一些巴方政要和官員也作出了類似評價。中巴經濟走廊啟動建設以來，在能源、交通、基礎設施和港口建設方面都取得扎實成果，對巴基斯坦國家發展作出了實質性貢獻。中方對此有何回應？

汪文斌回答說，中巴經濟走廊是一帶一路重要先行先試項目和中巴合作的標誌性工程，建設7年多來取得重大積極進展，一大批項目已開工建設或完工，為巴方帶來250多億美元直接投資。上個月，作為中巴經濟走廊早期收穫項目之一，巴基斯坦拉合爾軌道交通橙線項目開通運營，標誌著巴基斯坦步入了地鐵時代。目前，已建成的項目極大改善了巴基斯坦交通基礎設施和電力供應，為巴創造了7萬多個直接就業崗位，每年為巴國民生產總值增長貢獻1到2個百分點，顯著促進了巴經濟社會發展和人民福祉。

汪文斌表示，中巴經濟走廊不僅推動中巴兩國經濟社會發展，也致力於促進地區互聯互通建設和共同繁榮。以瓜達爾港為例，港口自今年上半年開始向阿富汗轉運小麥、食糖、化肥等貨物，已完成貨物轉運近2萬噸，提供近千個就業崗位。　　

他強調，中方堅定支持中巴經濟走廊建設，願同巴方共同努力，全面落實兩國領導人共識，在建設運營好現有項目的基礎上，進一步聚焦社會民生、產業和農業等領域合作，將走廊打造成一帶一路高質量發展的示範工程，更好造福兩國乃至地區各國人民。

在回應印度廣播公司記者詢問哪些國家和組織有興趣加入中巴經濟走廊建設時，汪文斌表示，中巴經濟走廊包括一帶一路框架下的有關合作項目是開放的，中方歡迎有意願的國家一道加入到相關項目建設當中，共同為地區乃至世界的繁榮穩定發展作出積極貢獻。

巴基斯坦 汪文斌

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