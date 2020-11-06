上月商用車銷量 年增逾27%

中國汽車工業協會（中汽協）5日發布的重點企業統計情況推算，10月汽車行業銷量預估完成254.4萬輛，比9月下降0.8%，比去年同期增長11.4%。

細分車型來看，乘用車銷量年增7.3%，商用車銷量年增27.5%。

1至10月汽車業累計銷量預估1,966萬輛，比去年同期下降4.8%；細分車型來看，乘用車銷量年減10.1%，商用車銷量年增20.6%。

中汽協指出，車企近日陸續披露10月汽車銷量數據，多家出現雙位數的年增率。以比亞迪為例，10月新能源汽車銷量達2萬3,217輛，年增84.8%；10月汽車銷量4.77萬輛；1至10月累計31.67萬輛，年減15.98%。

江鈴汽車10月汽車銷量為3萬4,008輛，年增25.7%。福田汽車10月汽車銷量為6萬978輛，年增29.6%。小鵬汽車10月總交付量達3,040輛，年增229%。

蔚來汽車10月共交付新車5,055輛，創品牌單月交付數新高，比去年同期倍增，並是自今年3月以來連續第8個月增長。