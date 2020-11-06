在離岸人民幣強升 二年新高

受到市場押注美國民主黨候選人拜登將從總統大選勝出影響，全球風險偏好回升壓低美元和美債收益率，人民幣外匯和A股都獲得資金青睞表現強勁，昨（5）日在岸及離岸人民幣兌美元升值至兩年多來新高。

在岸市場方面，昨日人民幣對美元匯率下午收盤6.64元，較上一交易日升值738個基點。

人民幣對美元中間價報6.6895兌1美元，較上一日貶值124個基點。離岸人民幣兌美元5日突破6.61關口，續刷2018年7月以來新高。

路透報導，交易員們表示，不過由於川普發起法律攻勢，後續市場將有所反覆，人民幣也會保持較高彈性。

交易員還指出，隨著大選因素逐漸市場也將重新審視基本面，因為疫情仍在肆虐，無論誰當選總統都需要更大規模的刺激法案，美國聯準會將保持支持性貨幣政策的立場，美元也會承壓，人民幣從基本面和內外部環境看，中期都看好。

一名外資銀行交易員表示，目前市場走勢看是押注拜登勝選的，但不到最後誰也說不準，不過人民幣要繼續大幅升值，需要美元大幅走弱作為前提。

一名中資銀行交易員也指出，從目前選舉情況和雙方各自表態來看，可能要做好「沒完沒了」的準備。

瑞穗銀行亞洲首席策略師發表報告認為，當美國大選逐漸塵埃落定，市場注意力將迅速回到基本面，市場預計美國新一輪財政刺激談判仍將陷入僵局，美國聯準會可能面臨更大的擴大量化寬鬆以支持增長的壓力。

張建泰在報告中指出，由於不同的總統人選，很可能決定未來幾年中美貿易戰的關鍵變化，前一日美國大選選情變化直接導致離岸人民幣劇烈波動，而拜登領先也有利於人民幣多頭，估計人民幣將向6.5靠攏。

國泰君安宏觀團隊研報認為，美國大選已接近尾聲，大選造成的不確定性因素也將逐步消除，市場風險放緩，利多風險資產，對華強硬依舊是拜登的基調，只是在對華強硬的方式上與川普有所區別，而對大陸來說最大的利多是更多的發展時間和相對確定的外部環境。