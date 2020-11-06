透視十四五 房市亮五大信號

大陸官方公布部分十四五規劃內容後，其中關於房地產市場，大陸官媒進一步解讀指出，十四五規劃中透露，房住不炒、減少金融資源、住戶租賃、老舊社區改造及住房消費健康發展等五大信號，為未來五年的房市發展定調。

中新社報導，第一大信號是：房住不炒，貫穿未來五年。中共中央關於十四五規劃的《建議》提出，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。專家指出，這意味未來五年，房住不炒依然是大陸房地產調控和各項政策的主基調。

值得注意的是，十三五、十四五兩個五年規劃期，均以此作為主基調，意味房住不炒將深深影響大陸房市十年。

信號二是減少房地產對金融資源的擠占。該《建議》在暢通國內大循環中，強調推動金融、房地產與實體經濟均衡發展。

萬科董事會主席郁亮表示，房地產業中，金融的比重愈來愈高，金融資源被過多占用，這對經濟而言不是好事。融資新規的出爐，意味房地產金融紅利時代的結束，房地產行業將逐漸回歸成普通行業。

信號三是住房租賃仍是重點。該《建議》提及租購並舉，並提出探索支持利用集體建設用地按照規劃建設租賃住房，完善長租房政策，擴大保障性租賃住房供給等。

中原地產首席分析師張大偉認為，租購並舉再次被提出，說明租賃住房依然是後續重點發展的領域。完善市場化租賃、加強長租公寓管理可能是近期的政策重點。

信號四是重視老舊社區改造。該《建議》提出，加強城鎮老舊社區改造和社區建設。

信號五是住房消費健康發展。該《建議》明確提出，促進住房消費健康發展。貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，住房消費健康發展是指居民基於城鄉遷移、家庭變化、收入增長的住房改善需求得到滿足，其背後的意義是房價漲幅與經濟增長和居民收入相匹配。