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阿里上季獲利 大減六成

經濟日報 / 記者蔡敏姿林宸誼／台北報導
阿里巴巴昨天公布第3季財報，營收達人民幣1,550.5億元，年增30%，獲利人民幣287.6億元，年減60%。 （路透）
阿里巴巴昨天公布第3季財報，營收達人民幣1,550.5億元，年增30%，獲利人民幣287.6億元，年減60%。 （路透）

阿里巴巴昨（5）日公布第3季財報（2021財年第2季），營收人民幣1,550.5億元（約新台幣6,667億元），年增30%，獲利人民幣287.6億元（約新台幣1,236億元），年減60%，主因阿里去年同期取得螞蟻集團33%股份時認列一次性重大收益，比較基期較高。

阿里巴巴集團董事會主席張勇表示，作為螞蟻集團的重要股東，針對近期金融科技監環境出現的變化，阿里將積極評估其對業務的影響並採取合適的措施。

阿里巴巴美股早盤下跌3%至286美元。

阿里表示，與螞蟻集團相關並授予集團員工的股權激勵費用上升，造成本季淨利潤下滑。若不考慮該一次性收益，股權激勵費用及其他若干項目，非公認會計準則淨利潤年增44%至人民幣470.8億元。

張勇表示，阿里巴巴收穫又一個強勁的季度。疫情至今，持續支持商業復甦，並透過數位化的方式尋找新的發展機遇，對於為客戶創造價值的堅定投入，充分體現在核心商業的穩健表現及阿里雲的強勁增長之中。

張勇稱，阿里會繼續聚焦於內需、雲計算和大數據、全球化這三大長期增長引擎，從而更有效地把握消費者不斷變化的需求，以及阿里巴巴數位經濟體內各業務加速數位化所帶來的機會。

期內，大陸零售市場年度活躍消費者達7.57億戶，較上季增1,500萬戶，而月度活躍用戶達到8.8億戶，接近9億戶大關。

阿里巴巴表示，大陸市場核心商業及雲計算業務的強勁營收增長所驅動。本季度，核心商業營收年增29%至人民幣1,309.2億元，大陸零售商業營收年增26%至人民幣954.7億元。

雲計算業務季度營收年增加60%至人民幣148.9億元。

天貓線上已付實物商品交易額（GMV）在2020年9月季度年增21%，期內，快速消費品仍然是天貓增長最快的品類，主要由食品和飲料、保健、美容和個人護理領域強勁推動。

菜鳥網絡的季度營收年增73%至人民幣82.26億元，主要由於集團快速發展的跨境及全球零售商業業務帶來的單均營收上升和已履約訂單量增長。

阿里巴巴集團 營收 人民幣

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