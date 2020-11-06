溫州台商科技園 開工

總投資約人民幣5億元（約新台幣21億元）的溫州台商科技產業園昨（5）日舉行開工奠基儀式，將有12家台商進駐該產業園，涉及光學智能製造、汽車核心電子零件、先進檢測、智慧低壓電器等領域。

台商科技產業園位於甌江口淺灘一期，總投資約人民幣5億元，占地面積87畝，總建築面積為14.5萬平方公尺，打造浙江省首個台商科技產業園。

台商科技產業園採用企業聯建模式，統一設計、建設和運營。園區分光學智造區、數字經濟核心產業區、綜合配套服務區等，打造成為智能製造、總部經濟、孵化加速等為一體的綜合性科技產業園，力爭成為海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展示範區的標竿。

中新網報導，溫州市台協會長張憲清說，該產業園由台商集資聯建，台胞在此聚集、相互照應，營造滿滿台灣味，希望帶給台胞回家的感覺，從而更加安心發展事業。

全國台企聯榮譽會長郭山輝表示，該產業園的順利開工和落地，將讓台胞切切實實感受到大陸對台政策落實帶來的效益。