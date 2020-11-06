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進博會首單 台廠搶下

經濟日報 / 特派記者戴瑞芬／上海5日電

中國國際進口博覽會5日首日開放進場，台廠冠捷科技（AOC）宣布，與上海晉聲貿易簽下中國大陸市場「首單」，總計5億美元（約新台幣144億元）的智慧顯示器、液晶面板及電子元件的採購訂單，預計今年底前出貨。

上海晉聲貿易公司是飛利浦電視的品牌授權商，通過全大陸各地的電器連鎖店和傳統貿易通路，營運近2,000家銷售據點。

冠捷科技是專業代工廠，主要生產液晶電視及電腦監視器等產品，2019年營收88.8億美元，其顯示器產量自2002年開始一直蟬聯全球首位，市占率逾36%。

冠捷集團副總裁陳濤指出，在大陸擴大內需政策激勵下，冠捷將衝刺「內循環」商機，除進博會首單5億美元，預計後續接單樂觀上看22億美元。

來自全球11.2萬家、近600個交易團、40萬專業採購商參會，進博會「首單」花落台廠冠捷科技。

冠捷科技與上海晉聲貿易正式簽署5億美元的採購訂單，預定今年完成交單出貨。大陸國台辦副主任裴金佳、上海市台辦主任李文輝、上海市台協會長張簡珍到場，見證台廠拿下進博會「首單」。

陳濤表示，冠捷集團去年營收總額達88.8億美元，今年儘管受疫情衝擊，但在大陸擴大內需政策激勵下，轉型衝刺「內循環」，預計大陸市場出口轉內銷會有更大的商機，不只是今日首單5億美元，預估進博會效應將帶動至少22億美元（約新台幣640億元）採購訂單。

中國國際進口博覽會去年採購成交金額逾711億美元，今年進博會來自全球的專業採購商規模不輸去年，年營業額10億美元以上的達到2,238家，年進口額1億美元以上的近1,400家。採購商對技術裝備、汽車和服務貿易的關注度較高。

陳濤表示，因應大陸疫後全力推進「以經濟內循環為主，國際國內互促的雙循環戰略」，冠捷集團將在大陸市場將加足馬力衝刺內需市場。

冠捷 上海

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