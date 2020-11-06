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網路廠晶片人才培訓班 商機大

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

小米要大量招募工程師的難度愈來愈高，尤其大陸晶片創業熱潮興起，網路大廠也在高薪招聘晶片人才，一時間晶片工程師成了搶手貨。

有培訓班看準商機，宣稱只要上四個月的課，就有機會拿到年薪人民幣30萬元（新台幣130萬元），不過實際結業，每年只有六成學員達標，四成需要重修。

界面新聞報導，在培訓班中學習的非科班生，對晶片行業一致看好，認為「選擇比努力重要。」這句話的最好的註腳是高薪，在一線城市，工作五年的晶片驗證工程師，薪資在人民幣50萬元左右。

2020年秋天招聘時，行業平均薪資再次水漲船高，應屆生直接拿到人民幣40萬元、50萬元的年薪並不稀奇，在出價較高的晶片公司，人民幣30萬元只是起步價；在人均月薪不超過1萬元的二線城市，中興在武漢就開出人民幣1.75萬元的月薪，長沙開出人民幣1.7萬元。

培訓機構也會給學員畫大餅，在招生宣傳上，有機構貼出「四個月從小白到年薪30萬」，「二個月必找到offer」，「六個月沒找到工作退錢」的招生廣告。

在這樣的誘惑下，人民幣2萬元的學費都顯得很便宜，一位轉行成功的學員指出，多給錢無所謂，只要能轉行，這是唯一的機會。

培訓機構路科驗證會篩查報名學生的背景，綜合考慮專業、學校、基礎，每天的學習時長，以及是否願意考慮大城市等，做一個綜合評判，如果轉行概率低於五成，會不建議轉行，每十人裡，會篩掉一個人。

路科驗證還會積極地給學員「打預防針」，「這不是9塊9學個python（程式語言）」，希望學員做好充分的準備，但每年結業，只有六成學員達標，四成需要重修。

人民幣 工程師 年薪

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