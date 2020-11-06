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銀川智博會 聚焦大數據運用

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

以「創新智慧城市、賦能社會治理、推動高質量發展」為主題的2020銀川國際智慧城市博覽會正在寧夏銀川市召開。國內外專家學者和來自大陸23個省（自治區、直轄市）的350餘位城市嘉賓代表，以及來自日本、約旦、吉爾吉斯等國家的國際城市代表，透過線上線下方式參加會議，共同探討城市智慧化、工業自動化、生活智能化等方面的創新實踐。

據新華社報導，大數據是本屆博覽會的熱頻詞之一。當「數據」已經被認可作為一種新型生產要素，與勞動力、土地、資本等傳統要素一起參與市場化配置，發展大數據技術、激發數據價值成為經濟社會創新發展必然要求。與會嘉賓普遍認為，作為智慧城市建設的一個關鍵要素，數據不能僅僅停留在收集、堆放，更要做到需求驅動、有效連接、深度融合、挖掘價值。

「過去，很多城市對管理基礎設施比如交通、建築、水資源和垃圾等很在行，但很少有城市考慮如何在城市內部管理數位資產。直到最近十年，我們才開始認真對待這個問題。」全球智慧城市諮詢委員會主席保羅·威爾遜在線上發言中指出，智慧城市建設應該考慮如何將技術與城市管理結合起來，用數位基礎設施來造福市民，營造智慧生活。

數據在智慧城市建設中的重要性，受到業內人士的一致認同。中國電子系統技術有限公司副總裁郭煒認為，今天的數位城市建設，更多的不是從物理時代向虛擬時代映射，而是如何用已獲取的數據反向作用到城市，用數據來驅動城市治理的現代化、產業發展的智能化和百姓生活的便利化。

多位與會嘉賓在發言中提出，目前智慧城市建設還存在數據要素採集、匯聚能力不足，數據分析決策能力弱，未有效釋放數據價值，跨區域跨層級數據共享、系統互聯互通能力較差等問題。

「現在和將來，市民和智慧是任何城市的核心關注，智慧城市應該始終致力於讓市民生活得更幸福、更健康、更繁榮。」全球智慧城市諮詢委員會CEO克里斯·庫克說，智慧城市的核心始終是以人為本。

國內外專家學者普遍認為，數據不能簡單以量取勝，盲目匯聚，更要以需求驅動，開發數據模型，挖掘數據價值。華為企業BG全球政府業務部總裁岳坤提出，智慧城市建設要避免跳入關於大數據的幾大誤區，比如「建設智慧城市就是要建設大數據平台，就是要匯聚數據，數據越多越好。」在聯想集團副總裁白欲立看來，智慧城市的核心是數位孿生，應更加注重提高城市管理者對數據的駕馭和使用能力，「在這麼多的城市模塊中，我們要特別重視城市應急智能化的應用」。

保羅·威爾遜認為，數位基礎設施是收集數據的一種方式，許多城市收集數據，並且通過開發數據模型研究如何有效利用這些數據。「令人興奮的是，虛擬化數字基礎設施需要使用5G的能力，中國是世界5G技術的領導者，隨著越來越多的基礎設施虛擬化，中國人的生活將變得越來越方便。」他說。

約旦

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