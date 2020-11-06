陸製特斯拉、新能源車 銷歐洲

隨著疫情得到控制，汽車行業全面復工復產，大陸汽車製造業也加快了走出去步伐。約7000輛中國工廠生產的特斯拉汽車10月下旬從上海啟程，一個月後將到達比利時澤布呂赫港，銷往德國、法國、義大利等國家。此時，距離第一批中國製造的Model3交付剛好10個月，距離特斯拉上海超級工廠開工不到2年。

根據中新社報導，特斯拉上海超級工廠製造總監宋鋼表示，「上海工廠在產能爬坡之後，我們在滿足中國消費者的需求同時也能够把我們優質的產品帶給歐洲的客戶。這是我們出口歐洲的第一次試水，也為我們未來的出口奠定了非常堅實的基礎。」

汽車行業分析師張翔表示，目前特斯拉有兩座整車超級工廠，分別位於舊金山弗裡蒙特超級工廠和中國上海超級工廠，受益於良好疫情控制，中國工廠產能恢復較快，且因為採用中國供應鏈，可保證質量同時降低製造成本。

對於特斯拉而言，中國製造是對美國工廠產能補充，而對於中國新能源車企業而言，歐洲市場則是一個全新的天地。

據乘聯會統計，2020上半年中國大陸新能源乘用車銷量為31.3萬輛，同比下降44.0%，而歐洲新能源汽車銷量則是同比增長52%，達到40.3萬輛。歐洲或超越中國成為世界新能源汽車第一大市場。

上汽國際副總經理趙愛民表示，歐洲有大約1700萬輛的乘用車市場，市場規模巨大，歐洲市場將是上汽集團未來的戰略重點。據瞭解，同樣是10月，上汽集團宣布歐洲自營航線首發啟航，上汽旗下運載量最大的汽車滾裝船——安吉鳳凰號，搭載近1800輛MG新能源汽車駛向歐洲。

「這條航線不僅為上汽集團服務，更是為自主品牌走出去服務。」趙愛民說。

上汽大通銷售公司海外事業部總經理楊峻嶺指出，在燃油車領域，中國汽車品牌相比傳統歐洲品牌有一定的距離，但是藉助新能源汽車市場這個切入點，上汽通過產品差異、渠道差異、業務差異、定價差異等模式很好地立足歐洲市場。

自今年復工復產以來，已累計出口歐盟700輛新能源車的愛馳汽車，是目前出口歐盟智能電動車規模最大的中國新創車企。愛馳汽車聯合創始人、董事長付強坦言，歐洲新能源車市場是個藍海，「原設想在海外市場佔到4成以上，目前看有可能會更理想，且歐洲市場給我們提供的盈利空間要比國內大。」

付強表示，參與到國際競爭中去是中國新能源汽車企業未來的大趨勢。