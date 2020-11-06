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溫州惠台政策細化 吸引台青

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020浙江台灣合作周第七屆海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展論壇4日在浙江溫州舉行，聚焦兩岸產業合作對接和台灣青年就業創業

據中新社報導，秉持兩岸一家親理念，大陸持續推出惠台措施，與台商共享發展機遇。論壇上，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會榮譽會長郭山輝呼籲台商，一起把握美好機遇。

在郭山輝看來，溫州的氣候、地理、人文及市場主體都與台灣有很大的相似性和融合性，兩地既可以相親相融，又能彼此激勵發展，合作空間及潛力巨大而無窮。

「兩岸夫妻」萬繪和蕭立鴻於2014年在溫州開起第一家奶茶店，到現在，這一杯源自台灣的奶茶，已陸續在大陸多個城市開花。回顧創業路，萬繪表示「兩岸共融共享」是最大推動力，溫州對台灣創業青年的關心關注讓她倍感親近、溫暖。

「好近、好親、好暖心」，也是海峽兩岸青年交流協會執行長、「築夢溫州」台灣青年聯誼會副總會長鄭博宇對溫州的印象。

鄭博宇說，以前老一代台商來到大陸，大多是帶著資源登陸；現在新一代台青到大陸創業，則是與大陸共享資源、同享機遇。他認為，溫州針對台胞需求，將宏觀的政策細化落地，是吸引越來越多台青選擇這裡的一大原因。

「兩岸同胞是一家人，有共同的血脈、共同的文化、共同的願景。」溫州市委副書記、市長姚高員說。　　

2019年，溫州市新註册台資項目137個，涉台項目總投資3.78億美元；對台進出口貿易達5.35億美元，同比增長197%；溫台航線完成港口集裝箱吞吐量2.55萬標箱，同比增長13.8%。2020浙江台灣合作周期間，溫州共簽約5個台商投資合作項目，涉及健康養老、文化旅遊、教育等行業和領域，總投資額達5.15億美元。

台商 青年 創業

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