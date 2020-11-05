大陸心臟支架大降價 從上萬人民幣降至每個7百元

大陸心臟病患者的福音，大陸國家醫保局宣布集中大量採購1百多萬個心臟支架，均價每個僅700元人民幣（約3000元台幣），明年一月就可投入供病患使用。

央視報導，今天（5日）上午9點，由國家醫保局組織的首次高值醫用耗材冠狀動脈支架集中帶量採購工作在天津進行。本次集中帶量採購的冠脈支架材質為鈷鉻合金或鉑鉻合金，載藥種類為雷帕黴素及其衍生物，採購周期為兩年。

今天共有11家企業參與投標，其中大陸境內註冊上市的26個冠脈支架產品參加。最後擬中選產品10個，經過本次集中採購，支架價格從均價1.3萬元（人民幣，下同）左右下降至700元左右。與2019年相比，相同企業的相同產品平均降價93%，國內產品平均降價92%，進口產品平均降價95%，首年意向採購量達107萬個，占2019年全部材質採購量（165萬個）的65%。

央視報導稱，由國家組織冠脈支架集中帶量採購是治理高值醫用耗材價格虛高、流通亂象的重要舉措，採購價格大幅降低，將顯著減輕群眾醫藥費用負擔。預計大陸全國患者將於2021年1月用上這批中選產品。

大陸有心血管疾病患者愈來愈多，從2009年到2019年，冠心病（PCI）手術量從23萬例發展到超過100萬例，年增長速度10%—20%。

目前以每台手術支架使用量約1.5枚計算，大陸一年要用掉150萬個心臟支架。大陸國家醫保局表示，中國醫用耗材市場規模3200億元，其中高值醫用耗材1500億元。而冠脈支架的總費用就達150億元左右，占到全國高值醫用耗材總費用的十分之一。

官員稱，由於臨床用量較大、競爭充分，充分競價的條件已經成熟，心臟支架成為大陸國家首個高值醫用耗材領域集中採購品種。

央視統計，在此次集中採購前，大陸國產品牌價格每支7500—18500元人民幣，中位數是14000元，進口品牌價格11400—23300元；同代支架價格巴西最低2183元；美國患者支付價6403—18507元；法國零售價6881元；日本醫保支付7693—18747元。

（按，台灣一年約使用4.5萬個支架，健保給付每一支裸金屬支架約1萬4千元台幣；若使用塗藥支架，約六成病患，每支至少需再自付5萬元台幣）

央視報導心臟支架從超過萬元降至不到一千元（幅達九成三）後，許多網友直呼不可思議，還有人擔心這種低價心臟支架品質如何？能用嗎？

天津市有關部門表示，經密集調查研究醫療器械品質監督檢驗中心，並對檢測能力了解後，保證中選產品品質可追溯。能確保每一個產品應用到患者身上是安全的，是有效的。

央視稱，由國家採集心臟支架並非只讓價格「一降了之」，而是要建立創新的機制體制，合力優化醫藥市場營商環境。在醫耗廠家和病患之間搭建了一座橋樑，成為深化醫改路上一個耀眼標誌。