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台灣搶要新冠肺炎疫苗 感染科專家警告接種後兩大隱憂

陸首次批准新冠病毒抗原檢測試劑 20分鐘內驗出結果

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸3日應急審批通過兩種新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒產品。（圖／取自新浪網）
大陸3日應急審批通過兩種新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒產品。（圖／取自新浪網）

大陸國家藥品監督管理局3日應急審批通過兩款新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒產品，這兩樣產品檢測時間在20分鐘之內，在急性感染期病毒載量較高時能夠快速檢出陽性病例，可以用於對疑似族群進行早期分流和快速管理。

中新經緯報導，大陸國家藥品監督管理局應急審批通過廣州萬孚生物技術股份有限公司新型冠狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒（膠體金法）和北京金沃夫生物工程科技有限公司新型冠狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒（乳膠法）。

抗原檢測可以作為現有檢測方法的補充，不能單獨用於新型冠狀病毒感染的診斷，應結合核酸檢測、影像學等其他診斷資訊及病史、接觸史判斷感染狀態，疑似族群抗原陽性及陰性結果均應進行進一步的核酸檢測。

上述兩個產品獲批上市，豐富了大陸新冠病毒檢測試劑類型，擴大了新冠病毒檢測試劑的供應，進一步服務疫情防控的需要。

截至目前，大陸國家藥品監督管理局共批准新冠病毒核酸檢測試劑24個，抗體檢測試劑25個，抗原檢測試劑2個。

新型冠狀病毒 北京 疫情

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