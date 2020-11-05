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台商：陸不武力犯台 光經濟制裁就無法承受

聯合報 / 記者蔡敏姿／台北即時報導
東莞台商協會榮譽會長葉春榮。記者蔡敏姿／攝影
東莞台商協會榮譽會長葉春榮。記者蔡敏姿／攝影

台企聯常務副會長、東莞台商協會榮譽會長葉春榮5日表示，美中角力短期不會結束，誰來執政都一樣。至於兩岸僵局，他認為，大陸對台冷處理不會武力犯台，而是採經濟制裁，今年台對陸貿易順差近1,000億美元，只要封住經濟這條路，台灣是無法承受。

目前美國大選開票，拜登勝選機率大，葉春榮表示，若拜登當選，兩岸炒作議題就會較少，未來需要好好談，以台商立場來說，當然希望兩岸和平發展，兩岸局勢僵化，台商夾在事業資產與故鄉之間很為難。

葉春榮認為，美國開始走下坡，就算未來台海發生衝突，美國也無力介入。大陸對台灣很包容「不會打」，不想傷害兩岸百姓感情，即使蔡政府買再多軍購也不可能打贏大陸，台灣能守一天？一星期？奪回只是時間問題，但用武力入侵，台灣民眾的心百年也回不來。

葉春榮稱，大陸對兩岸關係採取冷處理，逼不得已，會用經濟制裁。今年以來，台灣對大陸順差近1,000億美元，只要鎖住貿易，台灣有辦法承受嗎？但目前大陸沒這麼做，對雙方沒好處。

至於疫情、美中貿易糾紛對台商未來布局影響，葉春榮以本身公司經營來說，大陸廠做內需和東協市場，如果未來兩岸服貿不簽，東協可能沒能力做了，因為關稅平均約9%，成本增加。雖然ECFA已經屆滿十年，但大陸也沒說要切割，先擱置。回過頭，不管ECFA是否續簽，先用大陸廠去供東協國家市場。台灣、菲律賓等來供貨歐美市場。

「雞蛋不會放在同一個籃子裡」，葉春榮說，東南亞國家雖然效率極低，但也要拉長布局，逐步調整。

台商 東協

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