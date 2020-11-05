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小米放話明年招5千名工程師 突破手機關鍵技術

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
小米集團董事長兼CEO雷軍。路透
小米集團董事長兼CEO雷軍。路透

小米集團董事長雷軍5日在小米開發者大會上宣布，小米明年將招募5,000名工程師，並進一步增加研發投資。雷軍說，「小米要想突破硬核科技，人才是創新之源。擁有越來越多的優秀工程師、並有效地組織在一起，小米才有源源不斷的技術突破。」

據《財新網》與上海《澎湃新聞》報導，小米目前研發團隊已超過1萬人。明年預計招募的5,000名工程師將著重於十大重點領域：相機影像技術、螢幕顯示技術、快速充電/無線充電技術、IoT平台及連接技術、AI及語音智能交互技術、5G6G通訊標準技術、大數據及雲端服務技術、音頻技術、信息化及流程管理系統技術、智能製造設備及系統整合技術。

雷軍表示，「工程師是小米最重要的財富，我們的目標就是要創造一個最好的工作環境，讓工程師盡情發揮他們的創造力，激發他們的內在潛力和持久的創新動力，創造條件讓優秀的創新團隊和青年人才脫穎而出。未來十年，我的願望之一就是，要繼續努力將小米打造成工程師們向往的聖地。」

根據小米年報，2019年小米的研發投入為人民幣75億元，比2018年成長30%，預計今年研發投入將達到人民幣100億元（約新台幣420億元）。

在IDC、Canalys和Counterpoint等市調機構發布的今年第3季全球智慧型手機市場報告中，小米手機出貨量均升至全球第三。2014年第3季小米也曾一度登上全球第三大手機廠，睽違6年，小米終於重返全球第三。

雷軍認為，小米回歸全球第三，「是我們6年來積極補課、夯實基礎的成果，也是對小米技術實力最大的認可。同時，也堅定了我們的決心，只有繼續『死磕』硬核科技，才能具備向頂峰衝刺的實力。」

財新網指出，相機技術是各大手機廠競爭的焦點，也是小米手機技術研發的重點。雷軍表示，小米的相機組於2014年成立，最初為小米手機核心器件部下的一個組，2018年升格為一級部門，此後兩年內工程師團隊由122人擴張至850人，此外還有350名AI工程師。

雷軍並公布小米智能製造下一步計劃。今年初，小米位於北京亦莊的智能工廠一期已投入使用。雷軍稱，目前正在規劃的二期規模將會比一期大上十倍。

導稱，目前小米智能工廠一期主要生產小米10至尊版，工廠內絕大多數設備都是小米或小米轉投資的公司自行研發。智能製造也是小米未來的研發重點方向之一。

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