官方定調「十四五」 官媒解讀房市五大信號

《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》日前全文發布。關於房地產市場，文中透露五大信號，為未來5年的房市發展定調。

中新社報導，第一大信號是：房住不炒，貫穿未來五年。《建議》提出，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。專家指出，這意味未來5年，房住不炒依然是大陸房地產調控和各項政策的主基調。

值得注意的是，十三五、十四五兩個五年規劃期，均以此作為主基調，意味房住不炒將深深影響大陸房市10年。

信號二是減少房地產對金融資源的擠占。《建議》在暢通國內大循環中，強調推動金融、房地產與實體經濟均衡發展。萬科董事會主席郁亮表示，房地產業中，金融的比重越來越高，金融資源被過多占用，這對經濟而言不是好事。融資新規的出爐，意味房地產金融紅利時代的結束，房地產行業將逐漸回歸成普通行業。

信號三是住房租賃仍是重點。《建議》提及租購並舉，並提出探索支持利用集體建設用地按照規劃建設租賃住房，完善長租房政策，擴大保障性租賃住房供給等。

中原地產首席分析師張大偉認為，租購並舉再次被提出，說明租賃住房依然是後續重點發展的領域。完善市場化租賃、加強長租公寓管理可能是近期的政策重點。

信號四是重視老舊社區改造。《建議》提出，加強城鎮老舊社區改造和社區建設。

信號五是住房消費健康發展。《建議》明確提出，促進住房消費健康發展。貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，住房消費健康發展是指居民基於城鄉遷移、家庭變化、收入增長的住房改善需求得到滿足，其背後的意義是房價漲幅與經濟增長和居民收入相匹配。