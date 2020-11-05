大陸前三季FDI呈正成長 預計第4季穩中向好

大陸商務部外資司5日在第三屆中國國際進口博覽會上發布《中國外資統計公報2020》。商務部外資司司長宗長青表示，如無特殊情況，預計第4季外商投資仍將延續當前穩中向好態勢。

公報顯示，2019年大陸實際使用外資金額為1,412.3億美元，再創歷史新高，比2018年增長2.1%，規模居全球第2。截至2019年12月，大陸累計設立外商投資企業達100.2萬家，累計實際使用外資金額達2.29兆美元。

宗長青指出，由於今年以來包括穩外資在內的各項政策措施有力有效，1至9月大陸實際使用外資1,032.6億美元，年增2.5%（約人民幣7,188.1億元，年增5.2%），首次出現美元、人民幣兩項累計指標雙轉正，呈現逆勢增長格局。

他表示，如無特殊情況，預計第4季仍將延續當前穩中向好態勢，有望實現全年穩外資工作目標和「十三五」圓滿封關。