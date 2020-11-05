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iPhone 12蘋果天貓店下架 天貓：請期待雙11驚喜
iPhone 12與iPhone 12 Pro在蘋果天貓旗艦店開賣僅約兩周時間，如今卻傳出下架消息。據上海澎湃新聞報導，蘋果天貓旗艦店首頁雖然還有iPhone 12和iPhone 12 Pro的信息，但點開選購鏈接，顯示該商品已下架。
另搜索iPhone 12也無商品鏈接，僅iPhone 12及iPhone 12 Pro保護殼依然在售。
報導稱，從早前蘋果天貓旗艦店的信息來看，從10月21日零點起至11月11日23:59:59止，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro在內的多款產品可享受「花唄」12期免息，蘋果天貓旗艦店共準備了約6萬2,951部iPhone 12系列供用戶選購，庫存有限，售完為止。
對此，天貓方面回應稱，「請消費者期待11.11的驚喜。」與此同時，天貓發言人官微發布微博表示：「新娘子總要有個紅蓋頭嘛，請大家期待11.11」。
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